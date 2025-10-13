사진=유튜브 '밉지않은 관종언니'

'관종언니' 이지혜가 사기 피해 상황을 공개했다.13일 유튜브 채널 '밉지않은 관종언니'에는 '방송, 육아, 사업 24시간이 모자란 워킹맘 이지혜의 살인적인 일상 vlog'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 이지혜는 새 사무실 계약 소식을 전하며 "인테리어 해야 하는데, 응급 상황이다. 에어컨 업체에 77만 9천원을 결제했는데, 연락 두절 상태"라며 사기 피해를 호소했다.뒤늦게 '인테리어 에어컨 사기업체'라는 걸 알게 된 이지혜는 "심장이 두근두근한다. 화나도 환불은 받아야지"라며 판매 플랫폼에 연락을 취해 다행히 환불을 받았다."싼 데는 다 이유가 있다. 또 하나 배웠다"며 후회한 이지혜는 비싼 업체에서 에어컨 공사를 진행했으나, 실외기 고정 불가 이슈로 골치를 썩였다.새 사무실 주변에서 혼밥을 하게 된 이지혜는 "옛날에는 혼자 밥 먹는 게 무서웠는데, 지금은 너무 좋다"며 여유로운 모습을 보였다.이지혜는 알뜰한 습관으로 눈길을 끌었다. 하와이 여행을 준비하던 중 "전에 파라솔 렌트비가 10만원이 나왔다. 이번에는 햇빛 가리는 간단 텐트를 구매했다"면서 접는 방법이 익숙해질 때까지 텐트를 피고 접는 걸 반복했다.방송, 육아에 사업까지 활동 영역을 펼친 이지혜는 바쁜 일상 중에도 아이들과 놀아주며 "피곤할 때는 누워서 하는 병원놀이가 최고"라는 말과 함께 환자로 변신해 웃음을 자아냈다.한편, 이지혜는 2017년 세무사인 문재완 씨와 결혼해 슬하에 두 딸 태리, 엘리를 두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr