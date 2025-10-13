4.5%→6.0% 시청률 치솟더니…녹화 도중 술렁, 박경림 "너무한 거 아니냐" ('우발라')

사진제공=SBS

싱어송라이터 권진아가 ‘우리들의 발라드’ 탑백귀 대표단으로 깜짝 합류한다.14일 방송되는 SBS 음악 오디션 ‘우리들의 발라드’ 4회에서는 2라운드의 막이 오르는 가운데 ‘고막 여친’ 권진아가 잠시 자리를 비운 크러쉬를 대신해 탑백귀 대표로서 함께 원석을 발굴한다.2라운드는 ‘이럴 땐 이 발라드’를 주제로 첫사랑, 이별, OST 등 다양한 키워드 중 하나를 골라 진행된다. 참가자들은 1 대 1로 맞붙어 한 명은 반드시 떨어지게 되는 상황. 모든 대진이 우열을 가리기 어려운 박빙의 무대를 선보이는 만큼 두 명의 참가자 중 단 한 명에게 투표해야 하는 탑백귀들의 고민이 깊어진다.특히 1라운드에서 146표를 획득하며 1위로 합격한 이예지와 142표를 받아 3위에 오른 최은빈의 빅매치가 성사된다. 탑백귀 대표단은 이예지와 최은빈의 대진을 확인하고 술렁이기 시작하며 박경림은 “미리 보는 결승 같은 느낌인데 너무한 거 아닙니까?”라고 놀라움을 감추지 못한다.이 대진은 이예지가 최은빈을 상대로 지목하며 성사됐다고 해 탑백귀 대표단의 궁금증이 치솟는다. 과연 이예지가 많은 참가자 중에서도 최은빈을 선택한 이유는 무엇일지 호기심을 자극한다.박경림과 차태현이 한 참가자의 무대를 보고 ‘K팝스타’에 출연했던 권진아를 떠올려 이목을 집중시킨다. 정재형 역시 권진아와 비슷하다는 느낌을 받아 메모한 흔적을 보인다고 해 기대가 모인다.4.5%로 시작해 5.6%, 6.0%까지 시청률 상승세를 보이고 있는 ‘우리들의 발라드’는 이날 오후 9시 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr