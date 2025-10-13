사진=텐아시아DB

2000년 데뷔한 배우 염혜란이 다큐 '1948' 그녀들의 내레이션을 맡았다.염혜란은 여수MBC가 제작한 여순사건 77주년 특별기획 라디오 다큐멘터리 '1948 그녀들'에 내레이터로 참여해 시대의 아픔을 기억하고 전달하는 뜻깊은 프로젝트에 힘을 보탠다.여순사건은 1948년 10월, 여수와 순천 등 전라남도 동부 지역에서 국군 일부가 제주4·3 진압 명령을 거부하면서 시작된 사건이다. 이 움직임이 주변 지역으로 번지자 정부는 우리나라 최초로 비상계엄을 선포해 강경 진압에 나섰고 그 과정에서 수많은 민간인들이 희생됐다. 이와 관련해 2021년 특별법 제정 이후 진상 규명과 명예 회복이 추진되고 있다.2025 방송문화진흥회 콘텐츠 제작 지원 공모사업 선정작인 '1948 그녀들'은 여순사건을 온몸으로 겪어내야 했던 당시 여성의 삶을 여성 유족들의 구술을 통해 직접 들어봄으로써 시대의 참상을 알리는 라디오 다큐멘터리다. 제주4·3을 다룬 영화 '내 이름은' 출연에 이어 또 한 번 한국 현대사의 아픔을 알리는 프로젝트에 목소리로 동참한 염혜란은 '1948 그녀들'을 통해 아픈 역사를 바라보고 기억하는 자리에 섰다.특히 전남 여수 출신으로 뜻깊은 프로젝트에 더욱 특별한 의미를 더한 염혜란은 "영화를 찍었던 제주4·3과도 밀접한 사건이고, 나고 자란 여수에서 벌어진 사건이라 친숙한 지명들이 나올 때 더욱 마음이 아팠다"라며 "역사적 사건 속 여성과 아이들의 목소리로 이야기한다는 것이 큰 의미가 있었다. 내 목소리가 유족분들께 조금이나마 위로가 되면 좋겠다"고 소감을 밝혔다.3부작으로 구성된 '1948 그녀들'은 오는 15일~17일 오후 6시 5분 여수MBC 표준FM을 통해 방송되며 여수MBC 유튜브 채널을 통해서도 만나볼 수 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr