사진=SBS '미운 우리 새끼'

'미운 우리 새끼' 조우진이 아내가 임신 중에도 '비혼주의자'였다고 고백했다.12일 방송된 SBS 예능 프로그램 '미운 우리 새끼'에는 배우 조우진이 출연했다.이날 신동엽은 조우진을 소개하며 영화 '내부자들', 드라마 '도깨비' '미스터 션샤인'에 출연했다고 밝혔다. 이어 '내부자들' 명장면으로 손꼽히는 이병헌 팔 자르는 장면을 언급하자 조우진은 "연기할 때 이렇게 흥분되나 싶을 정도로 이병헌의 리액션이 좋았다"고 회상했다.11년 열애 끝에 결혼에 골인한 조우진은 "연에 중에도 비혼주의자였다"고 밝혀 놀라게 했다. 긴 연애 기간 비혼을 유지해 아내가 서운해하지 않았냐고 묻자 그는 "아내가 섭섭하다는 표현을 아낀 것 같다. 한 번도 그런 말을 한 적이 없다"고 전했다.조우진은 아내가 교제 중 결혼 생각을 물었다고 이야기했다. 그는 "교제 3년 지난 후 '결혼 생각' 묻더라. '나는 결혼 생각이 없다'고 답했다. 6년 후에 또 묻길래 '아직도 결혼 생각은 없지만, 만약 한다면 당신이랑 하겠다'고 했다"고 털어놨다."결심이란 게 단 한 순간에 서더라"는 조우진은 "어느 날 주말에 갑자기 결혼하자고 청혼했다. 다음 주 월요일에 웨딩화보 찍자고 했다"며 11년 만에 결혼을 결심하게 된 계기를 밝혔다.그러면서 "내 마음속에서 자라나는 게 있었던 것 같다. 뭔가 좀 가득 찼다는 느낌이 생겨서인지, 단 한 순간에 그냥 프러포즈를 했다"며 미소를 지었다.한편, 조우진은 2018년 10월, 11년 교제한 비연예인 아내와 결혼식을 올렸다. 결혼 전 두 살 넘은 딸이 있다며 혼전임신을 고백한 바 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr