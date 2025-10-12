이미지 크게보기 사진 = KBS2TV '살림하는 남자들2'

이미지 크게보기 사진 = KBS2TV '살림하는 남자들2'

이미지 크게보기 사진 = KBS2TV '살림하는 남자들2'

가수 박서진이 첫 가족 여행 중 아버지의 건강 악화로 울컥했다.11일 방송된 KBS2TV '살림하는 남자들2'에서는 박서진 가족이 마카오로 떠난 첫 여행기가 그려졌다.이날 방송에서 가족들은 관광 명소를 둘러보며 즐거운 시간을 보냈지만, 아버지는 평소 무릎이 좋지 않았던 상황에 무리가 갔던 탓인지 건강 이상 신호를 보였다.이를 지켜본 어머니는 눈물을 흘리며 걱정했다. 그는 "아프면 이야기를 해야지, 나는 푼수처럼 신랑 아픈 것도 몰랐다"고 안타까움을 감추지 못했고, 박서진은 "부모님 생각 안 하고 일정만 무리하게 잡았나 싶다. 병원이 어디 있는지, 119를 부르는 방법조차 모르는데..."며 걱정했다.박서진은 "효정이 첫 해외여행이라 세계 여러 나라를 보여주고 싶었다"며 설레는 마음을 전했지만, 아버지는 계단을 오르던 중 다리에 통증을 느끼고 결국 가족들이 사진을 찍는 틈에 바닥에 주저앉아 약을 꺼내 먹었다. 아버지는 인터뷰에서 "나는 아프지만 움직일 수 있을 때 따라왔다. 하지만 가장으로서 무언가 해야 하는데 아무것도 못해주니까, 가족에게 짐만 될까 봐 미안했다"고 솔직한 심정을 털어놨다.다음날 아버지는 침대에서 일어나지 못하고, 가족들에게 "다리가 아프다. 나 신경 쓰지 말고 여행 왔으니까 잘 놀다 와라"며 여행을 함께 하지 못했다. 이를 본 박서진은 발길이 안 떨어지는 듯 방을 나갔다가 다시 들어갔다. 그는 "아프거나 물 마시고 싶으면 꼭 연락해라"며 아버지만 두고 여행해서 미안한 마음이었다고 털어놨다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr