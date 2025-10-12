이미지 크게보기 사진 = MBN '알토란'

강레오 셰프가 1일 1식을 시작하게 된 이유를 솔직하게 털어놨다.12일 방송된 MBN '알토란'에서는 오랜만에 근황을 전하며 강레오 셰프가 출연했다.이날 방송에서 강레오는 평소 1일 1식을 실천하고 있다고 밝혔다. 그는 "한동안 건강이 안 좋은 적이 있었다. 지방간에 콜레스테롤 수치도 높았다. 병원에서 고혈압 약을 먹어보라고 했는데, 너무 충격적이었다"며 당시 상황을 설명했다.그는 "살을 빼볼까 하다가 1일 1식을 하면서 모든 수치가 정상이 됐다"고 밝혔다. 또한 강레오는 1일 1식을 실천하면서 단백질과 지방 섭취를 중심으로 식단을 조절한다고 덧붙였다.강레오는 "양배추는 그대로 먹는 것이 당분을 줄일 수 있고, 토마토는 푸짐하게 드셔도 된다"며 브로콜리에 대해선 "기둥까지 다 먹어도 된다. 예전에 유럽에서 요리할 때 스태프들이 줄기를 활용해 먹었다"고 설명했다.이어 제주도로 거점을 옮겼다며 그는 "해외 유명 셰프들은 농부, 어부, 축산업 하시는 분들을 가장 친한 친구로 둔다. 한국에서도 그렇게 하고 싶어 찾아다니다 보니 자연스럽게 농사에도 참여하게 됐다"며 농수산물을 직접 찾아다니며 공부하는 근황을 전해 눈길을 끌었다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr