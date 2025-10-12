배우 최현욱이 어린이 시타자를 향해 던진 '강속구 시구' 논란이 이어지는 가운데, 시타에 참여했던 아동의 어머니가 직접 입장을 밝혔다.
시타 아동의 어머니 A씨는 지난 11일, 관련 시구 영상이 올라온 한 SNS(소셜미디어) 게시물에 "이날 시타를 했던 아이 엄마입니다"라고 밝히며 "안전하게 진행될 거라 믿고 참여했는데, 지금 보니 정말 아찔하네요"라는 댓글을 남겼다. 논란은 지난 9일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 준플레이오프 경기에서 발생했다. 당시 최현욱은 선글라스를 쓴 채 마운드에 올라 힘차게 공을 던졌지만, 공이 포수 미트를 벗어나 시타를 준비하던 아동의 머리 위로 빠르게 향했다. 자칫 큰 사고로 이어질 뻔한 상황에 관중석에서는 놀라움과 탄식이 터져 나왔다.
이후 해당 시구 영상이 온라인을 통해 확산하자 일부 누리꾼들은 "아이가 놀란 상황이었는데, 바로 달려가 사과하지 않았다"며 그를 비판했다. 비난이 거세지자 최현욱은 10일 팬 소통 플랫폼을 통해 "어제 시구는 정말 떨려서 공이 빠졌다. 시타자 친구와 부모님께 연락이 닿으면 직접 사과드리겠다. 어린 친구가 서 있었다면 가까이서 천천히 던졌어야 했는데 그 생각을 못 했다. 정말 죄송하다"라고 사과문을 게재했다. 그러나 논란은 쉽게 가라앉지 않았다. 비슷한 시기, 최현욱이 사이버 렉카 계정을 팔로우했다는 사실이 알려지며 또 한 번 구설에 올랐다. 해당 렉카 계정은 "(최현욱이) 새벽 5시에 릴스 보다가 팔로우한 걸 보고 인간적으로 호감이 생겼다"며 "거의 새벽 5시가 넘어서 팔로우 걸더라"라는 글을 올리며 이를 언급했다.
2002년생인 최현욱은 김수현의 소속사로 알려진 골드메달리스트와 전속계약을 맺고 있다. 2019년 웹드라마 '리얼:타임:러브'로 데뷔한 그는 뛰어난 작품 감각과 안정된 연기력으로 주목받았지만, 이후 크고 작은 논란이 끊이지 않았다. 2023년에는 담배꽁초 무단 투척으로 과태료 처분을 받았고, 여성과의 부적절한 스킨십 영상이 공개되며 비판받았다. 같은 해 11월에는 인스타그램 스토리에 나체가 비친 사진을 올렸다가 곧바로 삭제했지만, 여론의 눈살을 피하지 못했다.
잇따른 논란에 누리꾼들은 "또 이 배우냐", "이젠 놀랍지도 않다", "배우로서 재능은 인정하지만, 인성과 사생활 관리가 필요하다", "또래 배우 중 논란 분야에서 독보적인 듯"이라는 등 냉담한 반응을 보인다. 최현욱은 차기작으로 넷플릭스 시리즈 '맨 끝줄 소년'을 확정 지었다.
