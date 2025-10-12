사진=텐아시아DB

'뭉쳐야 찬다4' 초보 감독 임영웅의 '영웅본색'이 그라운드 위에서 폭발한다.12일 방송되는 JTBC 대표 스포츠 예능 '뭉쳐야 찬다4'(이하 '뭉찬4') 27회에서는 초보 감독 임영웅이 뜨거운 승부욕을 보여주며 시청자들의 눈길을 사로잡을 예정이다. 경기 내내 이글이글 불타는 눈빛으로 작전을 지시하던 그는 급기야 무릎을 꿇고 좌절하는 장면까지 포착돼 궁금증을 높인다.감독 데뷔를 앞둔 임영웅에게 선배 감독인 김남일은 "화가 나도 물건을 던지지 말라"는 조언한다. 경기 중 화가 나 스톱워치를 던졌던 김남일의 진심 어린 조언을 들은 임영웅은 "저도 불같은 성격이라 걱정되는데, 최대한 자제해보겠다"고 다짐한다.그러나 경기가 시작되자 임영웅은 승부욕을 자제하지 못한다. 선수들을 바라보는 카리스마 넘치는 눈빛부터, 결정적인 순간 무릎을 꿇은 모습까지, 임영웅의 처음 보는 격한 모습이 눈길을 끈다. 특히 김남일의 조언에도 불구하고, 임영웅 감독이 순간적인 감정을 이기지 못하고 볼펜을 패대기치는 모습까지 포착되어 그의 뜨거운 열정을 짐작하게 한다.또한 임영웅은 감독 데뷔전답게 '애착 노트'를 손에서 떼지 못하고 끊임없이 데이터를 확인하며 치밀하게 경기에 임하는 모습이다. 반면, 노련한 이동국 감독은 여유롭게 팔짱을 끼고 경기를 관전하는 극과 극의 모습이 포착되어 두 감독의 상반된 스타일이 흥미를 더한다.임영웅 감독은 승부수를 띄우며 인생 첫 VAR(비디오 판독)까지 신청하는 과감함을 보여준다. 경기의 흐름을 바꿀 수 있는 결정적인 상황에서 임영웅이 던진 승부수가 어떤 결과를 가져올지 주목된다.'영웅본색'이 폭발하는 임영웅 감독의 데뷔전은 오늘(12일) 오후 7시 10분 방송되는 '뭉쳐야 찬다4'에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr