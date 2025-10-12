사진 = 기은세 인스타그램

배우 기은세가 숨막히는 미모를 자랑했다.최근 기은세는 자신의 인스타그램에 "마카오 시티오브드림즈의 미슐랭 2스타 레스토랑에서 잊을 수 없고 맛있는 디너를 경험했습니다"라며 "두 전설적인 셰프 AlainDuccase와 DaDong 이 그들의 요리 철학을 나누는 모습을 볼 수 있는 기회를 갖게되다니 너무 감동적"이라고 했다. 이어 "입에서 녹아 없어지는 요리 하나하나 잊을수 없을꺼 같아요"라며 "그리고 cityofdreamsmacau에서 많은 예술품도 감상하며 완벽한 마카오 일정을 보내 봅니다 감사해요"라며 근황을 전했다.사진 속 기은세는 미슐랭 2스타 레스토랑에서 화이트 톤의 트위드 롱 원피스를 입고 고급스러운 분위기를 자아냈다. 반짝이는 조명 아래에서도 은은하게 빛나는 피부와 세련된 단발 헤어가 눈길을 끈다. 우아한 셋팅의 테이블 앞에서 미소 짓는 기은세의 모습은 마치 영화 속 한 장면처럼 고혹적이다. 다른 컷에서는 유리 조명과 아트 인테리어가 어우러진 공간 속에서 프로필처럼 옆모습을 담아내며 클래식한 품격과 도회적인 매력을 동시에 드러냈다. 전신 사진에서는 롱 원피스의 단정한 라인과 슬릿 디테일이 돋보이며 블링한 힐로 완성된 스타일이 완벽한 피날레를 장식했다.팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "더 말라졌어요", "내 워너비" 등의 반응을 보이며 감탄을 아끼지 않았다. 기은세는 최근 활발히 활동 중이며 트렌디한 감각과 독보적인 분위기로 패션 아이콘으로서의 입지를 굳히고 있다.한편 1983년생으로 42세인 기은세는 지난 2012년 12살 연상의 재미교포 사업가와 결혼했으나 지난 2023년 이혼 소식을 밝혔다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr