사진=tvN '놀라운 토요일'

'놀라운 토요일' 박나래가 축가 섭외를 미리한 것으로 밝혀졌다.11일 방송된 tvN '놀라운 토요일'에는 뮤지컬 '데스노트' 출연 가수 김민석(멜로망스), 산들, 김성규가 출연했다.이날 김민석은 박나래와 "오랜만입니다"라고 동시에 인사해 눈길을 끌었다. 박나래는 "김민석의 진짜 팬이다. 전에 전화해서 '축가 좀 해줄 수 있냐'고 물었던 적이 있다"고 밝혀 놀라게 했다.미혼인 박나래의 축가 요청에 멤버들이 놀라자, 그는 "지금 남편은 없는데, 남편이 준비되면 축가를 해달라고 했다"고 설명했다."진짜 새벽에 전화를 해서 진심으로 말하더라"는 김민석의 증언에 한해는 "그냥 술 취해서 전화한 거"라고 말했고, 신동엽은 "나래가 새벽에 전화하면 받지 말라"고 조언했다. 이에 박나래는 "급한 일일 수도 있잖냐"고 말해 웃음을 자아냈다.김민석이 원샷을 받자 멤버들은 "살 엄청 빠졌다" "턱선이 살아났다"며 감탄했다. 체중 감량 정도를 묻자 김민석은 "4~5kg 정도 빠졌다"고 밝혔다.신동엽은 "살 뺀 티가 확 난다. 한해는 11kg 뺐는데"라며 비교했다. 김민석은 "너무 많이 쪄계시면.."이라고 정중하게 디스하며 "(살) 뺄 때 너무 힘들었다. 지금도 힘들다"고 토로해 눈길을 끌었다.한편, 김민석은 "붐을 '라스 때 녹화를 같이했는데, 광대가 아플 정도로 웃다가 집에 갔다"며 붐의 천재성에 감탄했다. 이에 붐은 "100% 노력형이다. 100% 뽀록 스타일"이라고 표현해 웃음을 선사했다.반면 산들은 "붐과 눈 마주치는 게 두렵다. 예능 나갈 때마다 개인기 강요 받았다. '너 할 수 있어! 같은 믿는 듯한 눈빛이 부담스러워서 눈빛을 많이 피했다"고 털어놨다. 붐은 "저도 누구한테 오더를 받은 거"라며 강호동을 지목해 공감을 받았다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr