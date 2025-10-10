SNS

SNS

SNS

SNS

가수 겸 배우 송지은이 결혼 1주년을 자축했다.지난 9일 송지은은 자신의 계정에 "결혼 1주년💍💙 사랑하는 사람과 인생을 함께 걸어간다는 건 참 가슴 벅찬 행복이에요🙏🏻🌷짝꿍 덕분에 상상했던 것보다 훨씬 더 신나고, 훨씬 더 행복한 1년이었어요☺️"라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 송지은은 남편 박위와 함께 행복했던 1년의 순간순간을 기록했다.한편 송지은과 박위는 신앙생활을 하던 중 새벽 예배에서 처음 만나 2023년 봄 연인으로 발전했다. 공개연애는 2023년 12월 시작했으며, 교제 19개월 만에 백년가약을 약속하고 지난해 10월 결혼식을 올렸다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr