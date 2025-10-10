설현, 웜톤의 인간화…가을 날씨 제대로 만끽하는 중

가수 겸 배우 설현이 가을을 만끽했다.최근 설현은 자신의 계정에 “가을이 온 줄 알고”라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 설현은 돌담 앞에서 시원하고 청량한 가을 날씨를 즐기고 있다.설현은 드라마 '나의 나라', '낮과 밤', '살인자의 쇼핑목록', '아무것도 하고 싶지 않아', '조명가게'를 비롯해 영화 '강남 1970'(2015), '살인자의 기억법'(2017), '안시성'(2018) 등에 출연했다.또 2026년 넷플릭스 시리즈 '천천히 강렬하게' 공개를 앞두고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr