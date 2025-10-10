설현, 웜톤의 인간화…가을 날씨 제대로 만끽하는 중
가수 겸 배우 설현이 가을을 만끽했다.
설현, 웜톤의 인간화…가을 날씨 제대로 만끽하는 중
설현, 웜톤의 인간화…가을 날씨 제대로 만끽하는 중
설현, 웜톤의 인간화…가을 날씨 제대로 만끽하는 중
최근 설현은 자신의 계정에 “가을이 온 줄 알고”라는 글과 함께 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 설현은 돌담 앞에서 시원하고 청량한 가을 날씨를 즐기고 있다.
설현, 웜톤의 인간화…가을 날씨 제대로 만끽하는 중
설현은 드라마 '나의 나라', '낮과 밤', '살인자의 쇼핑목록', '아무것도 하고 싶지 않아', '조명가게'를 비롯해 영화 '강남 1970'(2015), '살인자의 기억법'(2017), '안시성'(2018) 등에 출연했다.

또 2026년 넷플릭스 시리즈 '천천히 강렬하게' 공개를 앞두고 있다.

류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지