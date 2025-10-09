사진=김나영 SNS

사진=김나영 SNS

방송인 김나영이 결혼 후 첫 명절 근황을 알렸다.김나영은 지난 8일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 문구 없이 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 김나영이 두 아들과 함께 한적한 공간에서 시간을 보내고 있는 모습. 특히 두 아들은 활발하게 뛰어다니는가 하면 행복하다는 듯 함박 미소를 짓고 있어 눈길을 끌었다.앞서 김나영은 지난 1일 자신의 유튜브 채널 '노필터TV'를 통해 자신의 두 아들에게 마이큐와의 결혼을 조심스레 알렸다.김나영은 마이큐와 결혼을 결심하게 된 이유에 대해 "4년 동안 큰 사랑과 신뢰로 제 곁을 지켜줬다"며 "짧지 않은 시간 동안 저와 제 아이들에게 보여줬던 신뢰와 사랑과 헌신이 마음을 움직이게 했다"고 설명했다. 그러면서 "프러포즈를 받은 지는 꽤 오래됐는데 용기도 나지 않고 두려움이 밀려와 결정을 미뤄왔다. 하지만 어제의 일이 오늘의 나를 가로막게 해서는 안 된다는 생각에 용기를 냈다"고 전했다.김나영은 2019년 이혼 후 두 아들을 홀로 양육해 왔고, 마이큐와 2021년부터 공개 열애를 해왔다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr