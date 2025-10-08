이은지/ 사진=텐아시아 DB

개그맨 이은지가 건강 문제로 라디오 생방송에 불참했다.KBS 쿨FM '이은지의 가요광장'은 8일 "'은지네 편집숍 OMG' 코너는 DJ 건강상 이유로 오늘 하루 쉬어간다. 갑작스러운 공지 죄송하며 청취자 여러분의 양해 부탁드린다"고 공지했다.이어 "이날 하루는 엄지인 아나운서가 스페셜 DJ로 진행한다. 여러분의 사연과 신청곡으로 2시간 함께 하겠다"고 안내했다.엄지인은 "이은지 씨 바통을 이어받았다"며 "낯선 목소리에 많이 놀라셨을 것 같다. '가요광장' DJ 이은지 씨가 컨디션 이슈로 자리를 비웠다. 나갈 때 식은땀 나는 걸 보니 걱정된다"고 말했다.이은지는 2023년 4월부터 매일 낮 12시부터 2시간 동안 KBS 쿨FM '이은지의 가요광장'을 진행하고 있다. 이은지는 오는 9일 복귀할 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr