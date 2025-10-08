SNS

개그맨 황영진이 세상을 떠난 후배를 추모했다.지난 7일 황영진은 자신의 계정에 "제가 좋아하는 후배가 떠났습니다. 연기도 잘하고 참 착한 후배였습니다. 제 후배 중 저를 가장 많이 웃겼던 후배입니다. 많은 분들이 세협이 좋은 곳으로 가도록 기도해 주세요. 그리고 개그맨 정세협을 기억해 주세요"라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 황영진은 고인의 볼에 입맞춤을 하고 있다. 이를 본 장성규는 "삼가 고인의 명복을 빕니다.."라고 추모했다.개그맨 정세협이 지난 6일 밤 41세 나이로 세상을 떠났다. 고인은 2022년 한 유튜브에 출연해 5년간 백혈병으로 투병했으나 골수이식 후 완치됐다고 고백한 바 있다. 더불어 고인은 지난주까지 개그콘서트 녹화에 정상적으로 참여했고, 지난달 고(故) 전유성의 노제에도 참석하는 등 최근 활발히 활동해 왔다. 사인은 심장마비로 알려졌다.고인의 빈소는 경기 화성 함백산장례식장 2호실에 마련됐으며, 발인은 오는 9일 오전 7시 40분이다. 장지는 함백산추모공원이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr