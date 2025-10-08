사진 제공= MBN ‘퍼스트레이디’

MBN 수목미니시리즈 '퍼스트레이디' 유진이 퍼붓는 폭우 속에서 용서를 구하는 '참회의 무릎 사죄' 현장으로 파격의 대반전을 예고한다.MBN 수목미니시리즈 '퍼스트레이디'(극본 김형완, 연출 이호현, 제작 ㈜스튜디오지담, ㈜아티스트스튜디오, ㈜로드쇼플러스)는 대통령에 당선된 남편이 장차 퍼스트레이디가 될 아내에게 이혼을 요구하는 초유의 사건이 벌어지면서 펼쳐지는 이야기를 담고 있다.'퍼스트레이디'는 첫 방송부터 넷플릭스 '오늘 대한민국의 TOP 10 시리즈' 부문에서 TOP2를 차지한 데 이어 7일(화) 기준으로 TOP10에 안착하며 화제성을 입증했다. 또한 TV 화제성 분석기관 굿데이터코퍼레이션이 발표한 9월 4주차 '드라마 TV-OTT 검색반응'에서 TOP8, '퍼스트레이디 등장인물'이 드라마 검색 이슈 키워드 TOP3로 상위권에 랭크되며 뜨거운 호응을 얻고 있다.지난 방송에서는 차수연(유진 분)이 현민철(지현우 분) 앞에서 이혼 서류를 갈기갈기 찢어버리며 분노의 역공 시작을 알렸다. 차수연은 자신이 가장 증오하는 이복남매 차정연(도유 분)과 딸 현지유(박서경 분)의 학폭 영상을 두고 작당 모의를 한 남편 현민철과 최측근 비서 신해린(이민영 분)에게 경고를 날려 살벌한 분위기를 자아냈다.8일 방송될 '퍼스트레이디' 5회에서는 유진이 폭우 속에서 흠뻑 젖은 채 무릎을 꿇고 사죄를 구하는 '눈물 폭발 사과' 장면으로 민심 회복에 시동을 건다. 극 중 차수연이 비가 쏟아지는데도 불구하고 집 앞에서 시위하는 팬클럽 '철의 여인' 무리를 향해 무릎을 꿇은 장면. 대문 밖으로 나선 차수연은 따라 나온 집사 성현숙(김곽경희 분)이 건네는 우산도 마다하고 거센 빗줄기를 온몸으로 맞으며 절절한 '무릎 사죄'를 펼친다. 과연 이혼 전쟁의 본격적인 시작을 알린 차수연이 등 돌린 팬클럽의 마음을 돌려놓을 수 있을지, 차수연이 무릎 사죄를 벌인 이유는 무엇일지 궁금증이 치솟는다.유진은 '참회의 무릎 사죄' 장면을 위해 쏟아지는 물줄기 속에서 강도 높은 촬영을 이어가며 내공 백단의 연기력을 뽐냈다. 머리부터 발끝까지 흠뻑 젖는 장면임에도 불구, 투혼을 발휘하며 혼신의 열연을 펼쳤던 상황. 유진은 민심 회복에 사활을 건 차수연의 처절한 진정성과 통렬한 참회의 절규를 유연하게 표현하며 연기력을 증명했다. 그는 옷이 젖은 상태에도 아랑곳없이 대사를 거듭 연습하며 열정을 불태우는 모습으로 현장의 귀감이 됐다.제작진은 "유진이 지현우와의 이혼 전쟁에서 '전면전 선포'를 한 이후 등 돌린 민심을 회복하기 위해 적극적으로 나서는 결정적인 장면이 될 것"이라며 "과연 유진이 거센 빗줄기 속에 온몸을 내던져 사죄를 한 이 장면이 극 중 터닝포인트가 될지, 후폭풍을 안겨줄지 본 방송을 통해 확인해 달라"라고 전했다.MBN 수목미니시리즈 '퍼스트레이디'는 5회는 이날 오후 10시 20분에 방송된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr