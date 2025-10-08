SNS

홍윤화, 김민기가 운영하는 오뎅바 '홍뎅'이 잠시 멈춰간다.지난 7일 홍뎅 측은 "사랑하는 동료의 갑작스런 비보로 내일. 모레까지 운영을 하지않습니다. 잘 보내주고 오겠습니다. 좋은곳에서 아프지않고 편안하길 기도부탁드립니다"라고 적었다.개그맨 정세협이 지난 6일 밤 41세 나이로 세상을 떠났다. 고인은 2022년 한 유튜브에 출연해 5년간 백혈병으로 투병했으나 골수이식 후 완치됐다고 고백한 바 있다. 더불어 고인은 지난주까지 개그콘서트 녹화에 정상적으로 참여했고, 지난달 고(故) 전유성의 노제에도 참석하는 등 최근 활발히 활동해 왔다. 사인은 심장마비로 알려졌다.고인의 빈소는 경기 화성 함백산장례식장 2호실에 마련됐으며, 발인은 오는 9일 오전 7시 40분이다. 장지는 함백산추모공원이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr