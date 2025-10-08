사진 제공=MBC '라디오스타'

배우 김지훈이 라디오스타에 출연해 예능 '크라임씬' 재합류 비하인드를 밝힌다.8일 방송되는 MBC 라디오스타는 장진, 김지훈, 김경란, 최예나가 함께하는 '감 다 살았네' 추석 특집으로 꾸며진다. 김지훈은 드라마 '악의 꽃'에서 긴 머리와 냉철한 분위기로 사이코패스 백희성 역을 완벽히 소화하며 강렬한 인상을 남겼다. 이어 영화 '발레리나'에서는 잔혹한 빌런 최프로 역으로 폭발적인 존재감을 발산했다. 그는 "감독이 '장발이라 더 섬뜩해 보인다'라고 했다"라며, "악역을 많이 해 당시엔 욕도 먹었지만, 지금은 장발이 트레이드마크가 됐다"라고 말해 현장을 폭소케 한다.그는 국내를 넘어 글로벌 무대에서도 활약 중이다. 최근 아마존 프라임 비디오 시리즈 '버터플라이(Butterfly)'에서 킬러 '건(Gun)' 역을 맡았다. 김지훈은 "영어 오디션에 합격해 처음으로 미국 드라마에 참여했다"라며 "대니얼 대 킴이 '넌 한국의 조니 뎁 같다'라고 해 별명이 붙었다"라고 밝힌다.예능에서는 '크라임씬' 시리즈에 출연하며 완벽한 추리력과 몰입 연기로 활약 중이다. 그는 "'크라임씬' 재합류 제안이 왔을 때 PD님이 직접 동네까지 찾아왔다"라며 "한번 튕길까 하다가 바로 수락했다"라고 고백해 웃음을 자아냈다. 이어 "무정자증에 탈모 고등학생 역할도 했다"라며 "매회 나만의 개성 있는 캐릭터를 만들고 싶었다. 배우로서도 흥미롭고 도전적인 예능"이라며 자신만의 예능 철학을 전한다.김지훈은 'IQ 150'으로 알려진 뇌섹남 면모도 공개한다. "수능 때 수리 과목 두 개만 틀렸다"라며 김구라의 감탄을 자아내고, "고정된 이미지 때문에 3년간 일을 하지 않았던 공백기도 있었지만, 연기로 다시 증명하고 싶었다"라며 진솔한 고백도 덧붙인다.MBC '라디오스타'는 이날 오후 9시 50분 추석 특집 편성으로 평소보다 40분 일찍 시작한다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr