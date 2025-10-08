사진=텐아시아DB

사진=MBC

지난해 10월 데뷔한 세이마이네임이 추석 연휴에 짜릿한 씨름 명경기를 선보였다.'김재중 소속사'로 알려진 인코드가 기획한 걸그룹 세이마이네임(SAY MY NAME)은 지난 6일 방송된 MBC '2025 추석특집 아이돌스타 선수권대회 1부'에 출연, 여자 씨름에서 금메달을 획득하며 맹활약을 펼쳤다.세이마이네임의 히토미, 카니, 준휘는 팀을 대표해 여자 씨름 경기에 출전했고, 사랑스러운 외모에 반전 파워를 보여주며 자랑스러운 금메달을 목에 걸었다.이태현 해설 위원이 "가르치는 대로 흡수했던 친구들"이라고 칭찬한 세이마이네임은 기대감 속에 예선 경기에 나섰다. 하츠투하츠와 예선전을 치른 세이마이네임은 첫 선수로 출전한 준휘가 시작과 동시에 기습 밭다리 기술로 빠른 첫 승리를 거두며 분위기를 가져왔다.세이마이네임의 에이스로 주목받은 카니 역시 막강한 파워와 안정적인 기술로 상대를 제압, 손쉽게 승리를 가져오면서 준결승행 티켓을 손에 쥐었다. 이어진 준결승에서 피프티피프티와 맞붙은 세이마이네임은 연습 때 배운 기술을 완벽 적용하며 압도적인 경기력으로 감탄을 자아냈다.최종 결선을 앞둔 세이마이네임은 금메달을 따게 된다면 대표님께 하고 싶은 소망으로 "멤버가 한 명 더 늘어났으니 자동차 1대 더 사주세요"라고 당돌한 한마디를 전하는가 하면, 이어진 결승전에서 눈을 뗄 수 없는 경기를 이어가며 긴장감을 더했다. 준위와 카니는 치열한 접전 끝에 화려한 기술로 2승을 먼저 가져오면서 최종 금메달을 목에 걸었고, 멤버들과 함께 우승 기념 'iLy' 무대를 선보여 보는 이들을 흐뭇하게 만들었다.이번 추석 '새로운 천하장사'의 주인공이 된 세이마이네임은 올 한 해, 바쁜 활동으로 팬들을 만나왔으며 계속해서 다양한 콘텐츠로 팬들을 찾아갈 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr