이미지 크게보기 사진 = JTBC '러브 미'

서준경(서현진 분)이 소개팅 자리에서 무례한 제안에 사이다 반격을 날렸다.10일 방송된 JTBC '러브 미' 첫 방송에서는 서준경이 소개팅을 나간 모습이 그려졌다.이날 서준경은 소개팅 상대에게 나이 굴욕부터 무례한 제안까지 받았다. 소개팅 상대는 "우리 딱 보면 알지 않냐. 저한테 안 끌리시죠? 저도 사실 20대를 만나고 싶은데 날 좋아해 줄 리도 없고"라며 30대인 서준경에게 무례한 발언을 했다.심지어 소개팅 상대는 "아까운 시간 내서 왔으니 끝까지 맞는지, 안 맞는지 노력은 해봐야 하지 않겠냐. 미리 잡아놨다"라며 호텔 키를 테이블 위에 올려놨다.하지만 서현진은 당황하지 않고 "그러니까 나랑 지금 섹X를 하자는 거죠? 우리 오늘 처음 만났고, 만난 지 1시간도 안 됐는데"고 큰 소리로 받아쳤다. 소개팅 상대는 당황하며 "외모만 가지고 사람 판단하는 거 무례하다"라며 오히려 뻔뻔하게 맞섰다.서현진은 "콤플렉스가 있는 것 같다. 매너가 좀 있거나 지루하지만 않았어도 이러진 않았을 거다. 물론 그쪽과 섹X할 일은 없겠지만"라며 계산도 나눠서 하자는 소개팅 남에게 "넣어둬라. 섹X도 못할 여자랑 시간 낭비했는데 돈 낭비까지 하면 쓰나"라며 일어났다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr