사진=고현정 SNS

배우 고현정이 리치 면모를 자랑했다.고현정은 지난 5일 자신의 인스타그램 스토리에 "추억 상자. 오래된 내 친구"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 고현정이 자신의 집에 있는 가구를 소개하고 있는 모습. 특히 해당 가구는 해외 명품 브랜드 L사의 것으로, 가격이 8천만원에 달한다. 그 옆에는 명품 브랜드들 중에서도 높은 가격을 자랑하는 H사의 상자 9개가 탑처럼 쌓여 있어 눈길을 끌었다.한편 고현정은 지난 27일 종영한 SBS 금토드라마 '사마귀 : 살인자의 외출'로 시청자들과 만났다. 해당 작품은 20년 전 5명의 남자를 잔혹하게 살해해 '사마귀'라는 여성 연쇄 살인마의 경찰 아들이 '사마귀'의 범행을 모방한 사건의 범인을 잡기 위해 평생 증오해 왔던 엄마와 협력 수사하는 이야기를 그린 범죄 스릴러다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr