가수 린이 이혼 후 처음으로 명절을 맞았다.린은 지난 5일 자신의 인스타그램에 "무탈한 연휴 보내고 계신가요. 저는 어제 마닐라에 왔는데 오늘 서울에 가요. 피곤한 일정이었지만 반겨주신 분들 덕분에 즐거웠습니다"라며 근황을 전했다.그는 "정말 오랜만에 쉰다"면서 "코바늘로 가을 스카프를 뜰 거고요 저녁으로는 컵라면을 먹을 거예요. 내일은 낮잠도 늘어지게 자고 얼마 전에 새로 알게 된 길로 산책도 다녀오려고 해요. 그리고 저녁에 넷플릭스+술 한 잔이면 어느덧 연휴도 끝자락이겠네요"라며 자신의 명절 계획을 나열했다. 오직 자신만을 위한 쉼으로 가득 차 눈길을 끌었다.이어 린은 "복닥복닥 즐겁게 보내는 분들도 계시겠지만 쓸쓸하고 고독하게 보내는 분들도 계실 텐데"라며 홀로 보낼 이들을 향해 "밥을 잘 챙겨드세요. 배가 고프면 왠지 더 서러우니까 따뜻하고 건강한 메뉴로, 한 끼라도 잘 드시면 좋겠어요"라는 말을 건넸다.그러면서 "혹시 적적한 분들을 위해 드라마 추천해도 되나요"라며 작품을 추천해 준 뒤 "가족과 친구들, 그리고 나 자신을 양껏 생각해 볼 수 있는 작품이라 좋아요. 네 그렇다고요. ㅎ흫"라는 문구를 덧붙이기도 했다.한편 2014년, 공개 연애 1년 만에 백년가약을 맺은 린과 이수는 지난달 23일 결혼 11년 만에 파경을 맞았음을 알렸다. 두 사람은 같은 소속사에 몸담고 있다. 이에 소속사 325E&C 측은 "두 사람이 충분한 대화와 상호 존중을 바탕으로 각자의 길을 걷기로 했다"고 전했다. 그러면서 "비록 법적 관계는 정리됐지만, 각자의 위치에서 서로를 응원하며 음악적 동료로서의 관계는 지속될 예정"이라고 강조했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr