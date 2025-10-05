사진=텐아시아DB

사진제공=MBC '놀면 뭐하니?'

'놀면 뭐하니?'가 '80s MBC 서울가요제를 마무리하며 올해 자체 최고 시청률을 경신했다. 올 초 '폭싹 속았수다'에서 아이유의 극 중 남친 역으로 화제를 모았던 이준영은 이적과 공동 대상을 수상했다. 뿐만 아니라 청룡 어워즈 시상식에서 인기스타상 수상자 이름을 잘못 듣고 무대에 올라갔던 해프닝을 겪었던 이준영은 이번에는 인기상을 받으며 '2관왕'에 올랐다.4일 방송된 MBC 예능프로그램 '놀면 뭐하니?'에서는 최유리, 이용진&랄랄, 최정훈(잔나비), 박명수, 딘딘, 이준영, 송은이&김숙, 이적이 출격한 '80s 서울가요제 2부 무대와 시상식이 공개됐다. 그 시절 낭만과 감성을 되살린 무대는 물론, 80년대를 재현한 MC 유재석과 김희애의 스타일링, 가요제 연출까지 주목받았다.이날 방송의 수도권 가구 시청률은 7.3%를 기록하며 토요일 예능 전체 1위를 차지했다. 채널 경쟁력과 화제성을 가늠하는 핵심지표 2049시청률은 4.0%로, 예능과 드라마를 포함해 토요일 전체 프로그램 1위를 기록했다. 최고의 1분은 이적과 이준영의 대상 수상 장면으로, 분당 최고 시청률이 무려 10%까지 올랐다. (닐슨코리아 수도권 기준)2부의 문은 '80s 서울가요제가 발견한 숨은 보석, 가수 최유리가 열었다. 최유리는 80년대 감성을 담은 목소리로 '내게 남은 사랑을 드릴게요(장혜리)'를 부르며 몽글몽글한 추억의 무대를 선사했다. 유일한 남녀 혼성 듀오 이용진&랄랄은 유쾌한 '이제는(서울패밀리)' 무대로 현장을 들썩이게 했다. 유재석은 "객석에서도 일어나서 춤을 추고, 심지어 김희애 씨도 춤을 췄다"라고 뜨거웠던 분위기를 전했다.이어 최정훈은 밴드와 함께 감성과 퍼포먼스를 모두 다 잡은 '미소를 띄우며 나를 보낸 그 모습처럼(이은하)' 무대를 선보이며 박수를 받았다. 파격적인 선곡으로 주목받았던 박명수는 '사랑하기 때문에(유재하)'를 진심을 다해 불렀다. 80년대를 대표하는 가수 한영애 심사위원은 "진정성을 느꼈다. 추억을 동반한 음악이 이렇게 강렬한 것인가. 노래를 들으며 고(故) 유재하가 생각이 나서 가슴이 울컥했다"라며 감동을 준 박명수의 무대를 칭찬했다.래퍼 딘딘은 감성 발라드 '이 밤을 다시 한번(조하문)'을 선곡해 보컬로서 재발견되는 무대를 선보였다. 80년대 레전드 변진섭도 "딘딘 씨가 이렇게 가창력이 있는 줄 몰랐다"라는 심사평을 남겼다. 댄스 가수로 변신한 배우 이준영은 80년대 'ㄱㄴ댄스' 열풍을 일으킨 곡 '널 그리며(박남정)'를 라이브로 소화하며 기립 박수를 이끌어냈다. 주우재는 평소 수줍어하던 이준영의 반전 모습에 "어디 가서 내성적이라고 하지 마세요"라며 감탄했다. 유재석과 하하의 압박(?)에 '널 그리며'를 선곡한 이준영은 "연습하며 거울 볼 때마다 유 PD님 얼굴이 떠올랐다"라는 감사 인사로 현장을 웃음으로 물들이기도 했다.유재석이 가요제의 마지막 퍼즐로 섭외한 여성 듀오 송은이&김숙은 '그대와의 노래(뚜라미)'를 맑고 깨끗한 목소리로 부르며 '화음 장인' 면모를 뽐냈다. 뚜라미와 똑 닮은 의상, 헤어, 등장 장면까지 연출해 보는 재미도 더했다. 이적은 콘서트로 바빴던 가왕 조용필의 극적인 저작권 승인으로 가요제 하루 전 '모나리자(조용필)'로 경연곡을 바꾼 비화를 전했다. 짧은 연습 기간에도 불구하고 이적은 폭발적인 가창력으로 관객들의 환호를 이끌어내면서 가요제의 클라이맥스를 장식했다.80년대 가요제 방식 그대로 시상식이 이어졌다. 출연자들은 전체 대기실에 모여 수상 결과를 전달받았고, 복도로 달려나가 상을 받으러 갔다. 참가자들끼리 뽑은 우정상은 최고령 참가자 박영규였다. 박영규는 "60년 만에 (음악으로는) 처음 상을 받았다"라며 감격했다. 이준영은 시청자 사전 온라인 투표로 진행된 훼이보리트 인기상을 차지하며 "엄마, 아빠 나 인기 많다!"라고 외쳐 웃음을 안겼다. 동상은 하동균, 은상은 이용진&랄랄, 금상은 최정훈이 수상했다. 랄랄은 감격해 눈물(?)을 흘리면서 "정말 행복하네요"라고 외쳤다.영예의 대상 주인공은 이적과 이준영이었다. 인기상과 대상 2관왕을 차지한 이준영은 "저에게 80년대 바이브를 알려주신 아버지 감사드린다. '널 그리며'를 선곡했을 때 걱정이 많았다. 박남정 선배님이 멋지게 무대를 잘 해놓으셔서 열심히 해야겠다는 마음으로 임했다"라는 소감을 말했다. 이적은 "제가 받을 거라고는 상상 못했다. 가요제에 좋은 아티스트들과 함께할 수 있어서, 제 인생에서 너무나도 행복한 시간이었다"라고 감사 인사를 전했다.엔딩도 80년대를 떠오르게 하는 단체곡 '사랑으로'으로 마무리했다. 80년대 명곡들로 그 시절 감동과 낭만을 되살린 '80s 서울가요제는 젊은층에게는 새로운 발견이 되고, 중장년층에게는 반가운 추억으로 다가가, 세대를 아우르는 음악 축제를 완성했다. 방송 후 시청자들은 "이적은 명불허전. 이준영 신의 한수다", "여기 나온 모든 사람들 순위 상관없이 다 노래 잘하고 듣기 좋았다", "유재석PD님 선견지명 미쳤다", "80년대로 추억여행 너무 좋았다" 등 다양한 반응을 보였다.다음 방송 예고편에는 가요제 참가자들과 함께 추석특집 '추석 대잔치'를 여는 장면이 담겼다. MBC '놀면 뭐하니?'는 매주 토요일 오후 6시 30분 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr