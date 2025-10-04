사진 = 구혜선 인스타그램

원조얼짱 배우 구혜선의 변함없는 미모가 눈길을 끈다.구혜선은 인스타그램에 "한국발명진흥회 발명가(?)인터뷰. 즐거운 명절 되세요"라는 글과 함께 새로운 사진을 올렸다.공개된 사진 속 구혜선은 검정 모자를 눌러쓰고 편안한 차림으로 카메라 앞에 앉아 환하게 미소 짓고 있다. 일상 속 자연스러운 매력이 그대로 묻어나며 뚜렷한 이목구비와 청순한 분위기가 눈길을 끈다.팬들은 "구혜선의 웃는 얼굴을 보니 너무 기뻐" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "정말 너무 예쁘세요" "정말 예쁘시네요" 등의 반응을 보이며 변함없는 애정을 드러냈다.한편 구혜선은 1984년생으로 41세다. 구혜선은 30대 후반의 나이에 대학에 복학해 성균관대 수석 졸업장을 얻으며 얼굴만 예쁜게 아닌 지성미도 뛰어난 배우임을 입증한 바 있다. 뿐만 아니라 지난 2024년 6월 카이스트 과학저널리즘대학원프로그램 공학 석사 과정에 최종 합격하며 많은 사람들의 이목을 집중시켰다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr