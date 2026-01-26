'혼전순결' 강균성, 결국 성관계 실토했다…"여친 있어, 맹세 후 얼마 못 가" ('미우새')

사진=텐아시아DB

가수 강균성이 '혼전순결' 서약을 지키지 못했다고 밝혔다.지난 25일 방송된 SBS 예능 ‘미운 우리 새끼’(이하 '미우새')에서는 강균성의 집을 방문한 김희철이 모습이 담겼다.이날 김희철은 2011년 강균성이 쓴 혼전순결 서약서를 언급했다. 이에 강균성은 아직 보관 중이라며 서약서를 꺼내와 읽었다. 강균성이 "부족하다. 부끄러워진다"고 하자 김희철은 "안 지켰구나?"라고 물었다. 결국 강균성은 “못 지켰지”라고 이실직고하며 “나이가 46세인데 언제까지 기다리냐”고 토로했다.강균성은 서약서를 쓸 당시 여자친구가 있었다고 밝혔다. 그는 “꽤 오래 만난 여자친구였다. 그래서 여자친구한테 우리가 좀 참아야 할 것 같다고 말했다. 근데 너무 속상해하더라. 그래서 얼마 못 갔다”고 고백했다. 이에 김희철이 서약서로 헤어진거냐고 묻자 강균성은 "(혼전순결이) 무너진 것"이라며 여자친구와 성관계를 했음을 밝혔다.이어 강균성은 “그 이후에 만난 다른 분은 생각이 비슷해 2년 동안 (혼전순경르) 지킨 적도 있다. 이후 분들은 지켰던 분도 있고 못 지킨 분도 있다”고 말했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr