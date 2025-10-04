/ 사진=텐아시아DB

/ 사진=SBS ‘비서진’

SBS ‘비서진’이 첫 방송부터 SBS 신규 예능 첫 회 시청률 중 가장 높은 시청률을 기록했다.닐슨 코리아에 따르면 지난 3일 방송된 SBS ‘내겐 너무 까칠한 매니저 - 비서진’(이하 ‘비서진’)은 가구 시청률 5.4%(수도권 기준), 화제성 지표인 2049 타깃 시청률 1.5%로 동시간대 방송한 교양, 예능, 드라마를 모두 제치고 종합 1위를 차지했다. 분당 최고 시청률은 6.7%까지 치솟았는데, 이는 올해 방송된 SBS 신규 예능 첫 회 시청률 중 가장 높은 기록이다.이날 방송에서는 본격적인 매니저 활동에 앞서 이서진과 김광규는 이수지의 실제 매니저로부터 지침서를 전달받았다. 음식 조달을 최우선으로 하되, 핑거푸드 챙기기와 손풍기 준비, 나아가 백태와 겨땀까지 체크해야 한다는 특이한 요청들이 담겨 있었다. 이를 확인한 이서진은 이수지에게 다짜고짜 “백태가 자주 끼는 편이에요?”라고 물어 이수지를 당황하게 했다. 이에 이수지는 “광고 찍을 때만 사탕을 먹는다”며 “제가 체크할게요. 백태 얘기하면 다들 제 백태만 얘기할 거 아니에요”라며 받아쳐 웃음을 자아냈다.이날 가장 큰 화제를 모은 장면은 차 안 순댓국 먹방이었다. 점심 메뉴로 순댓국을 고른 이수지는 이동하는 차량 안에서 포장용기를 깔고 식사를 강행했다. 이를 본 이서진은 “차에서 순댓국 먹는 건 묘기 대행진이라고 생각한다. 차에서 순댓국을 먹는다는 건 상상도 할 수 없는 일이다”라며 혀를 내둘렀다. 특히 넘칠 듯한 국물에 이수지가 “국물 좀 드셔주실 수 있느냐”고 부탁하자 이서진은 직접 국물을 마셔주는 ‘국물 수발’까지 선보이며 웃음을 더했다. 그는 인터뷰에서 “입으로 고기는 안 들어오고 파만 들어오더라”고 농담을 던져 폭소를 자아냈다.헤어숍으로 향하던 길에서 벌어진 커피 에피소드도 화제가 됐다. 이수지가 디카페인 아이스라떼를 부탁하자 김광규가 직접 뛰어가 커피를 사왔다. 땀범벅이 된 채 돌아온 김광규의 모습을 본 이수지는 “약간 부모님께 심부름 시킨 느낌이다”라며 민망해했다. 그런데도 커피를 건네는 역할은 이서진이 맡아 김광규가 “내가 땀 흘려서 뛰어왔는데 네가 갖다주냐?”라며 불만을 터뜨려 또 한 번 웃음을 유발했다.이어 진행된 자체 콘텐츠 촬영에서는 세대 차이가 적나라하게 드러났다. 부캐 ‘햄부기’로 변신한 이수지가 열정적으로 세계관을 설명하고 랩을 선보였지만, 이서진은 “바디가 무기?”라며 어리둥절해했고, 김광규는 과한 카메라 무빙을 시도하다 “그거 옛날 스타일이다”라는 지적을 받았다. 답답함을 느낀 이수지는 “교무실에서 선생님이 혼내는 것 같다. ‘왜 성적 이렇게 나왔어’ 이런 느낌이다”라며 불만을 터뜨려 웃음을 더했다.하루를 마무리하며 가진 회식 자리에서 이서진은 이수지에게 “요즘 광고도 많이 찍고 축하한다. 네가 탑이다.”라며 격려했다. 이수지는 “이게 끝이 있다는 걸 알아서 이 시간을 제대로 보내려고 한다. 유효기간이 있다는 걸 안다”고 솔직히 털어놨다. 이서진은 “그동안 쌓아온 게 많기 때문에 잘 버틸 수 있는 거다. 쌓아놓은 게 없는 애들이 갑자기 잘되면 여러 가지 문제가 온다”라고 진심 어린 조언을 건네며 훈훈한 분위기를 자아냈다.한편, SBS ‘비서진’은 2회부터 매주 금요일 밤 11시 10분에 방송된다. 두 번째 ‘My 스타’로는 배우 엄지원이 출연을 예고해 눈길을 끈다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr