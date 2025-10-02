188년 전통의 하이 주얼리 하우스 티파니(Tiffany & Co.)가 다음달 잠실 롯데월드타워 아레나광장에서 브랜드 전시 ‘With Love, Seoul’을 한다.
이번 전시는 하우스의 위대한 유산과 티파니가 전해온 사랑의 전통을 기념하며, 브랜드를 정의해온 선구자와 아티스트, 그리고 상징적인 디자인과 역사적 이정표를 선보인다.
전시는 사랑의 다층적 면모를 반영하여 총 네 개의 챕터(Love of Legacy, Love of Creativity, Love of Design, Love of Expression)로 구성될 예정이다.
티파니 아카이브에서 엄선된 60여 점의 작품과 하이 주얼리를 통해 창립자 찰스 루이스 티파니(Charles Lewis Tiffany), 아르누보 예술의 선구자 루이스 컴포트 티파니(Louis Comfort Tiffany), 전설적인 주얼리 디자이너 쟌 슐럼버제(Jean Schlumberger) 등 하우스를 상징하는 인물들의 창의성과 유산을 조명한다.
특히 Love of Expression 챕터에서는 한국계 캐나다 아티스트 크리스타 킴(Krista Kim)의 비주얼 아트 컬래버레이션을 공개해 1837년 이래 전 세계인의 마음을 두근거리게 한 티파니의 사랑을 시각화하고 예술·장인 정신·창의성이 만나는 지점을 탐구한다.
With Love, Seoul은 티파니와 서울이 공유하는 전통과 현대의 조화를 보여주며, 하우스의 풍부한 유산을 한국적 맥락 속에서 새롭게 연결한다. 이는 티파니의 세계와 서울이라는 도시가 조우하여 만들어내는 특별한 문화적 경험이 될 것이다.
이번 전시는 2025년 11월 1일부터 12월 14일까지 잠실 롯데월드타워 아레나광장에서 개최되며, 관람 예약은 2025년 10월 20일부터 네이버 사이트를 통해 예약할 수 있다.
텐아시아 뉴스룸 news@tenasia.co.kr
이번 전시는 하우스의 위대한 유산과 티파니가 전해온 사랑의 전통을 기념하며, 브랜드를 정의해온 선구자와 아티스트, 그리고 상징적인 디자인과 역사적 이정표를 선보인다.
전시는 사랑의 다층적 면모를 반영하여 총 네 개의 챕터(Love of Legacy, Love of Creativity, Love of Design, Love of Expression)로 구성될 예정이다.
티파니 아카이브에서 엄선된 60여 점의 작품과 하이 주얼리를 통해 창립자 찰스 루이스 티파니(Charles Lewis Tiffany), 아르누보 예술의 선구자 루이스 컴포트 티파니(Louis Comfort Tiffany), 전설적인 주얼리 디자이너 쟌 슐럼버제(Jean Schlumberger) 등 하우스를 상징하는 인물들의 창의성과 유산을 조명한다.
특히 Love of Expression 챕터에서는 한국계 캐나다 아티스트 크리스타 킴(Krista Kim)의 비주얼 아트 컬래버레이션을 공개해 1837년 이래 전 세계인의 마음을 두근거리게 한 티파니의 사랑을 시각화하고 예술·장인 정신·창의성이 만나는 지점을 탐구한다.
With Love, Seoul은 티파니와 서울이 공유하는 전통과 현대의 조화를 보여주며, 하우스의 풍부한 유산을 한국적 맥락 속에서 새롭게 연결한다. 이는 티파니의 세계와 서울이라는 도시가 조우하여 만들어내는 특별한 문화적 경험이 될 것이다.
이번 전시는 2025년 11월 1일부터 12월 14일까지 잠실 롯데월드타워 아레나광장에서 개최되며, 관람 예약은 2025년 10월 20일부터 네이버 사이트를 통해 예약할 수 있다.
텐아시아 뉴스룸 news@tenasia.co.kr
ADVERTISEMENT
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT