사진 제공:써브라임

배우 겸 가수 나나가 첫 번째 솔로 앨범 수록곡 '상처' 뮤직비디오를 공개했다.2일 나나의 공식 유튜브 채널에는 앨범 'Seventh Heaven 16' 수록곡 '상처' 뮤직비디오가 게재됐다. 이번 뮤직비디오는 내면의 혼란을 표현하며, 나나의 몸에 새겨진 유일한 타투 '1968'이 드러나 눈길을 끌었다. 해당 타투는 어머니의 출생 연도를 기념한 것으로 알려졌다.나나는 과거 전신 타투를 시도한 이유에 대해 "힘들었던 시기를 극복하기 위한 방법이었다"고 밝힌 바 있다. 그는 "후회하지는 않지만 시간이 흐른 후 어리석은 선택이었다는 것을 깨달았다"고 말해 화제를 모았다. 이후 어머니의 권유에 따라 모든 타투를 지우고, '1968'만 남겨두기로 했다.이 같은 경험은 '상처'에 담겼다. 나나는 직접 작사와 프로듀싱에 참여해 지워지지 않는 흔적조차 지나온 시간을 증명하는 추억임을 강조했다. 그는 아픔을 솔직하게 표현하고 인정함으로써 대중에게도 극복의 메시지를 전하고자 했다고 설명했다.나나는 16년 만에 솔로 가수로 나서며 싱어송라이터로서의 활동을 본격화했다. 첫 솔로 앨범 'Seventh Heaven 16' 타이틀곡 'GOD'과 수록곡 '상처' 뮤직비디오를 공개한 데 이어, 또 다른 수록곡 'Daylight' 뮤직비디오도 선보일 예정이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr