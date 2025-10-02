사진=텐아시아DB

그룹 데이식스의 멤버 도운이 '나 혼자 산다'에 출연한다.오는 3일 방송되는 MBC 예능 '나 혼자 산다'에서는 대세 밴드 데이식스의 드러머 도운이 드럼 스틱 대신 낚시대를 잡는 모습이 그려진다. 올해 데뷔 10주년을 맞은 도운은 "혼자 산 지 5~6년 된 것 같다. 지금 집에서 산 지는 5개월 정도 됐다"라며 집을 최초로 공개한다.해외 투어를 자주 다니는 그의 집은 그야말로 깔끔 그 자체였다. 군더더기 없는 미니멀 인테리어와 새것처럼 휑한 냉장고가 시선을 강탈한다. 또 도운 하우스의 거실에는 숨겨진 비밀의 방이 있는데, 그곳에는 한 물건이 가득하다고 해 궁금증을 자아낸다.새벽 2시 40분, 눈을 뜬 도운은 각종 장비를 챙겨 어디론가 향한다. 도운이 도착한 곳은 서해의 한 선착장. 그는 "낚시는 자부심 있다"라며 자신 있는 모습을 보인다. 오랜만에 낚싯대를 잡은 도운은 설레는 마음으로 배에 올라 주꾸미 잡기에 나선다. 도운은 손끝 감각에 집중하더니 "와! 히트!"를 외치며 쌍 주꾸미를 낚는다. 무려 8시간 동안 바다낚시의 재미에 빠진 도운은 알찬 하루를 보낸다.털털하고 유쾌한 쾌남의 반전 매력도 드러난다. 도운은 기안84와 구성환을 잇는 선크림 세수를 보여주는가 하면, 거센 파도에도 흔들리지 않는 사나이의 모습을 보이는 등 예상치 못한 모습으로 놀라움을 자아낸다.'나 혼자 산다'는 3일 오후 11시 10분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr