그룹 TWS(투어스)가 대한민국 축구 국가대표팀의 공식 서포터가 됐다.소속사 플레디스 엔터테인먼트는 2일 대한축구협회(KFA)와 2026 FIFA 북중미 월드컵을 앞두고 한국 축구와 K-컬처의 글로벌 확산을 위한 파트너십 MOU를 체결했다고 밝혔다. 이 일환으로 TWS(신유, 도훈, 영재, 한진, 지훈, 경민)가 대한축구협회 공식 앰버서더로 위촉됐다. 이들은 양사간 콘텐츠 및 이벤트에 적극 협력하며 축구 국가대표팀의 월드컵 출전에 앞서 붐업 분위기를 조성할 예정이다.TWS 도훈은 "8살 때부터 축구를 시작해 지금까지 꾸준히 즐기고 있는 만큼, 대한축구협회 앰버서더로 활동하게 돼 영광"이라며 "한국 축구 팬으로서 이번 기회를 통해 더 가까이에서 응원할 수 있어 매우 기쁘다. 한국 축구의 발전을 위해 함께 노력하겠다. 한국 축구 파이팅!"이라고 소감을 전했다.공식 앰버서더로서 TWS의 첫 일정은 A매치다. TWS는 오는 10일 서울 마포구 서울월드컵경기장에서 열리는 '하나은행 초청 축구 국가대표팀 친선경기' 브라질전 하프타임 무대에 오른다. 이를 시작으로 멤버들은 다양한 온·오프라인 활동에 참석해 대표팀과 팬들을 연결하는 가교 역할을 할 계획이다.TWS는 지난해 데뷔와 동시에 대중적 반향을 일으킨 6인조 보이그룹이다. 이들의 데뷔곡 '첫 만남은 계획대로 되지 않아'는 2024년 멜론 연간 차트 1위에 오르며 신드롬급 인기를 구가했다.한편 TWS는 오는 13일 미니 4집 'play hard'(플레이 하드)를 발표하고 새로운 음악 활동에 돌입한다. 신보에는 젊음과 열정을 다해 전력으로 임하는, 치열한 청춘의 모습이 담긴다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr