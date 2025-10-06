사진=텐아시아DB

'어쩔수가없다' 염혜란이 뱀 공포증으로 인한 촬영 고충이 있었다고 밝혔다.최근 서울 안국동의 한 카페에서 영화 '어쩔수가없다'에 출연한 배우 염혜란을 만났다.'어쩔수가없다'는 25년간 제지회사에 근무한 만수(이병헌 분)가 갑작스레 해고당한 후 재취업을 모색하다 '경쟁자 제거'라는 선택을 하는 이야기. 염혜란은 실직한 후 무기력해진 남편 범모(이성민 분)의 모습이 못마땅한 아내 아라 역을 맡았다.염혜란은 "저한텐 귀한 작업이었다. 첫 대본, 수정된 대본, 완성된 대본에 콘티, 촬영, 완성본까지 과정을 다 본 작품이다. 과정을 함께했다는 게 귀하다. '이걸 이렇게 해서 이렇게 편집했다고?' 그 과정을 알아서 더 대단하다는 생각이 들었다"고 말했다.염혜란은 "박찬욱 감독님을 좋아했지만 한편으론 두려웠다. 전 잔인한 걸 못 보는데, 감독님 전매특허처럼 잔인한 장면이 나오잖나. 그런 의미에서 마음의 준비를 단단히 하고 가야 하는 작품이었다. '무조건 해야지' 영광스럽게 느끼면서도 '대본 좀 봐야겠다'고 그랬다"고 말했다.이어 "전 뱀에 대한 공포가 심하다. 그림을 보는 것도 힘들어한다. 그런데 어이없게도 첫 장면부터 뱀이 나오더라. '너무 죄송한데 제가 뱀을 무서워한다'고 했더니 감독님도 뱀인지 벌레인지 공포가 있다며 'CG 할 거다'고 하더라. 그래서 안심하고 들어갔다"며 웃음을 터트렸다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr