김원훈/ 사진 제공=tvN

코미디언 김원훈이 '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연해 솔직한 입담으로 웃음과 공감을 선사했다.지난 1일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'(이하 '유퀴즈')에서 김원훈은 게스트로 출연해 배우 지망생 시절부터 KBS 공채 합격, 그리고 유튜브 채널 '숏박스' 활동에 이르기까지 자신의 이야기를 솔직하게 풀어내며 이목을 집중시켰다.MC 유재석은 김원훈에 대해 "대세 중의 대세인 만큼 비드라마 화제성 3주 연속 1위"라고 언급하며 최근에 더욱 뜨거워진 인기를 짚어 눈길을 끌었다. 김원훈은 쿠팡플레이 시리즈 '직장인들' 시즌 2를 비롯해 다양한 작품에서 활약하며 지난 9월 1주차부터 비드라마 화제성 3주 연속 1위(출처 : 굿데이터코퍼레이션 펀덱스)를 기록했다.김원훈은 지금의 자리에 오기까지 우여곡절을 '유퀴즈'에서 털어놔 시청자들을 사로잡았다. 배우 지망생 시절부터 기획사 연습생 경험, KBS 공채 개그맨 합격 비화까지 드라마틱한 이야기들로 입담을 발휘했으며 1,400명 중 단 8명에 뽑힌 합격 스토리부터 "3년간 코너 2개밖에 못 했다"라는 좌절감에 이어 '개그콘서트' 폐지까지 한동안 활동 공백기를 겪으며 힘든 시간을 보냈던 순간까지 털어놨다.그러던 중 현재 '숏박스' 멤버인 조진세의 제안으로 유튜브를 시작하며 다시 무대에 섰고, '숏박스'의 인기로 제2의 전성기를 맞이하는 반전 스토리를 들려줬다. 이 과정에서 김원훈은 "게스트분들에 대한 조사를 철저히 해서 애드리브를 준비한다"라며 특유의 준비성과 순발력을 강조했다. 이러한 모습 덕분에 예능계에서는 거침없이 표현한다는 뜻에서 '벌꿀오소리'라는 별명을 얻기도 했다.유재석과의 과거 인연도 인상적이었다는 반응을 얻었다. 김원훈은 "유재석 선배가 후배의 이름을 기억하고 먼저 다가가 인사하는 모습이 인상 깊었다"라며, "나도 후배가 생기면 그렇게 하고 싶다"라는 다짐을 전했으며, 실제로도 후배들의 이름을 일일이 불러주거나 용돈이나 택시비를 주는 미담들을 스스로 공개해 웃음을 자아냈다.이처럼 '유퀴즈'를 통해 재치와 공감을 동시에 안긴 김원훈은 최근 전편이 공개된 쿠팡플레이 시리즈 '직장인들' 시즌 2에서 낀 세대 주임으로 활약했으며, SBS 예능 '한탕 프로젝트-마이 턴'에 출연하며 다채로운 존재감을 드러내고 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr