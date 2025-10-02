텐아시아 DB

[사진 = KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다' 방송 캡처]

가수 황민호가 꿈의 무대로 팬들을 만났다.황민호는 지난 1일 방송된 KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'(이하 '슈돌')에 출연했다.이날 황민호는 형 황민우와의 생애 첫 단독 콘서트 현장을 최초 공개했다. 황민호는 "콘서트는 처음이고 꿈꿔 왔던 무대라 더 열심히 준비했다"며 "그래서 가족들과 함께 원기 보충을 하기 위해 충남 당진에 다녀왔다"라고 밝혔다.이어 단독 콘서트를 앞두고 충남 당진 여행을 떠난 황민호, 황민우 가족의 모습이 전파를 탔다. 이들은 당진 여행을 즐긴 뒤 함께 기력 보충을 하며 진솔한 이야기를 나눴다.황민우는 동생에 대해 "대한민국에서 13살 어린이 중에 제일 바쁜 어린이일 것"이라며 "우리도 첫 단독 콘서트를 준비하는 건데 안 믿긴다. 김연자 선생님 콘서트 게스트로 설 때 '난 언제쯤 내 무대에 오를 수 있을까' 했다. 가수라면 누구나 꿈을 꾸는 무대"라고 말했다.황민호는 "우리 이름을 걸고 하기 때문에 부담감이 있기도 하다"며 "형이랑 같이 하니까 형이 든든하고 조금이라도 기댈 수 있을 것 같다"고 고백했다.이에 황민호 아빠는 "부모 마음은 부담이 크다. 너희들도 부담이 클 것"이라며 밝혔다. 황민호 엄마 역시 "연습이 바빠도 피곤하다는 말도 안 하고, 우리 아들 너무 대견하다"고 칭찬했다.이후 황민호, 황민우 형제의 첫 단독 콘서트 현장에서 긴장한 것도 잠시 여유 있는 모습으로 무대를 장악했다. 특히 황민호는 '어매' 무대로 감동을 자아냈다.이를 지켜보던 모친은 눈물을 흘리며 "민호가 그동안 고생 많이 했다. 너무 열심히 하니까 많이 피곤해 보여서 너무 안쓰러웠다. 집에 있으면 평범한 아기인데 무대 올라가면 너무 대견하고 잘해주고 감사하다. 우리 아들 고생했다"고 아들을 향한 진심을 드러냈다.한편, 황민호는 형 황민우와 첫 전국투어 콘서트 '2025 황금효선물'는 오는 18일 전주 한국소리문화의전당으로 투어를 이어갈 예정이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr