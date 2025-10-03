개그우먼 박나래가 조부모님의 집 정리를 도와준 전현무와 기안84에게 고마움을 전하며
"사랑니가 빠진 기분이었어요"라고 솔직한 심정을 밝힌다.
3일 방송되는 MBC 예능 '나 혼자 산다'에서는 지난주에 이어 박나래가 전현무, 기안84와 함께 돌아가신 조부모님의 집을 정리하는 모습이 공개된다.
조부모님 집 마당에 무성하게 자란 잡초들을 제거하고 시원한 등목으로 땀과 눈물을 씻어낸 박나래와 전현무, 기안84는 집 안으로 들어가 방 안에 남겨진 사진과 짐들을 정리한다. 벽에 걸린 사진을 직접 떼어내기 힘들다는 박나래의 말에 전현무와 기안84는 사진 정리를 도와준다. 이를 지켜보는 박나래는 사진 속 추억을 떠올린다. 이어 세 사람은 마스크를 끼고 누수로 곰팡이가 핀 조부모님 방 벽지를 뜯어낸다. 박나래는 평소 쌓아온 도배 실력을 발휘하며 전문가 포스를 뽐낸다. 앞서 도배 기술을 배우며 조부모님 댁에 도배를 해드리고 싶다고 밝혔던 박나래. 오래된 벽지를 뜯어내던 그는 "너무 속 시원해"라며 홀가분한 표정을 짓는다.
박나래, 전현무, 기안84가 쉴 틈 없이 땀 흘려 정리한 짐의 양만 무려 4톤. 공개된 사진 속에는 세 사람이 마당에서 빠져나가는 트럭을 물끄러미 바라보는 모습이 담겼다. 박나래가 "오빠들이 첫걸음을 해준 거야"라며 고마운 마음을 전하자 전현무는 "두 번째 걸음도 있다는 거야?"라고 말해 웃음을 자아낸다. 또 박나래는 "사랑니가 빠진 기분이었어요"라며 후련한 마음과 함께 앞으로 조부모님 집을 어떻게 꾸려 나갈지에 대한 바람을 밝힌다.
'나 혼자 산다'는 이날 오후 11시 10분에 방송된다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
