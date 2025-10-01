명세빈, 아들 명문대 보냈는데…결국 생계 전선 뛰어들었다 ('김부장이야기')

사진제공=SLL, 드라마하우스, 바로엔터테인먼트

명세빈이 남편의 울타리에서 벗어나 진짜 ‘나’로 우뚝 선다.오는 10월 25일 첫 방송되는 JTBC 새 토일드라마 ‘서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기’(이하 ‘김부장 이야기’)에서 명세빈은 김낙수(류승룡 분)의 아내 박하진 역을 맡아 중년의 뭉클한 성장기를 그려낼 예정이다.25년차 가정주부인 박하진은 대기업을 다니는 남편과 명문대를 다니는 아들을 알뜰살뜰 보살피며 살림을 꾸려나가는 인물이다. 가진 것에 감사할 줄 아는 건실한 성격으로 가족의 안정과 행복을 최우선으로 생각하며 남편을 향한 절대적인 지지를 보내고 있다.그러나 점차 나이를 먹어가면서 박하진과 그녀의 가족이 처한 세상도 달라진 상황. 회사 일을 하느라 지쳐 축 처진 남편의 어깨, 그런 남편을 보는 아들의 달라진 눈빛을 가만히 지켜보던 박하진은 결국 가족들을 위해 자신의 힘을 키우기로 결심, 생계 전선에 뛰어들 준비를 시작한다. 이에 인간 ‘박하진’으로 세상에 출사표를 던진 박하진의 성장기가 기대된다.1일 공개된 사진 속에는 스스로 가족의 미래를 꾸려나가는 박하진의 모습이 담겼다. 그중 두 손을 모은 채 간절한 표정을 짓는 박하진의 주변에는 마치 잡지 표지처럼 다양한 글들이 채워져 있어 보는 이들의 흥미를 자극한다. 특히 ‘Wife’s Hot Topic – 퇴직 앞둔 남편, 이대로 괜찮을까요?‘라는 주제는 박하진의 지금 상황과 맞물려 시선을 사로잡는다.각자 출근과 등교로 집을 떠나는 남편과 아들을 배웅한 뒤 자기계발 시간을 갖는 박하진의 일상 풍경도 엿볼 수 있다. 가정주부에서 벗어나 제 할 일을 찾고자 두 주먹을 불끈 쥐고 의지를 불태우는 박하진의 행보가 어떤 결과를 가져올지 주목된다. 생계전선에 뛰어들 가정주부 박하진 역에 자연스레 녹아들 명세빈의 변신에도 관심이 집중된다.자신이 가치 있다고 생각한 모든 것을 한순간에 잃어버린 한 중년 남성이 긴 여정 끝에 마침내 대기업 부장이 아닌 진정한 본인의 모습을 발견하게 되는 이야기를 그리는 ’서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기‘는 오는 10월 25일 오후 10시 40분 첫 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr