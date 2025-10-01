사진제공=SBS

배우 정소민이 드라마 '우주메리미'에서 배우 최우식과 백년가약을 맺는다.오는 10일 방송되는 SBS 새 금토드라마 '우주메리미'는 최고급 신혼집 경품을 사수하려는 두 남녀 김우주(최우식 분)과 유메리(정소민 분)의 달달살벌한 90일간의 위장 신혼기를 그린다.1일 '우주메리미' 측은 생계형 디자이너 유메리 역을 맡은 정소민의 서면 인터뷰를 공개했다. 그는 작품을 선택한 이유에 대해 "드라마 '또 오해영'의 팬이라 송현욱 감독님과의 작업이 궁금했다"라며 "평소 호흡을 맞추고 싶던 최우식 배우가 상대역이라는 말에 촬영이 재밌을 것이라 확신했다"고 말했다.유메리의 독특한 매력을 표현하기 위해 남다른 노력을 기울였다고. 정소민은 "기존의 스타일링과는 다른 새로운 모습을 보여주려 했다. 외적, 내적으로도 유메리 자체가 되고 싶었다"라며 "대본에 없는 유메리 시간을 상상하며 일기를 쓰기도 하고, 생생한 사투리를 익히고 싶어 메리의 고향에서 직접 살아보기도 했다"고 설명했다.정소민은 극 중 가짜 남편으로 얽히는 최우식과 전 약혼자 서범준의 매력에 대해서도 언급했다. 그는 "최우식과는 첫 촬영부터 호흡이 기대 이상이었다. 최우식은 귀엽고 러블리한 강아지 같다. 사람 자체가 유머러스하고 통통 튀는 매력이 있어 같이 있으면 웃느라 정신이 없다"라며 웃어 보였다.또 정소민은 "서범준은 상냥하고 다정하면서 어른스럽다. 서범준은 누나가 있고 나는 남동생이 있어 금방 친해졌다. 근데 내 남동생은 서범준처럼 착하지는 않은 것 같다"고 덧붙여 웃음을 자아냈다. 끝으로 그는 "모두가 함께 웃으며 볼 수 있는 드라마다. '우주메리미'가 지친 일상에서 잠시라도 여러분의 쉼터가 될 수 있었으면 좋겠다"고 말했다'우주메리미'는 10일 오후 9시 50분에 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr