사진 제공 = 채널S, SK브로드밴드 '뚜벅이 맛총사'

'뚜벅이 맛총사' 권율x연우진x이정신이 푸드 파이터로 깜짝 변신한다.2일 오후 9시 20분 방송되는 채널S와 SK브로드밴드 공동 제작 '뚜벅이 맛총사'에서는 권율, 연우진, 이정신이 아시아 미식의 성지 '하노이 먹자골목 투어'에 나선다. 세 사람은 호안끼엠 호숫가에서 여유로운 아침 러닝으로 하루를 시작한 뒤, 3년 연속 미슐랭 빕구르망에 오른 유명 식당에서 인생 쌀국수를 영접했다. 그러나 먹방에 단련된 '먹깨비 3인방'에게 쌀국수는 에피타이저에 지나지 않았다."금방 배가 꺼졌다"며 허기를 호소하던 세 사람. 그러던 중 우연찮게 발견한 가게가 365일 웨이팅이 끊이지 않는 반미 맛집으로 밝혀진다. 권율과 이정신은 기대감에 잔뜩 들떴지만, 연우진은 "사실 반미는 큰 기대를 안 한다. 워낙 한국에 맛있는 샌드위치가 많아서 예측 가능하다"며 회의적인 태도를 보인다.주문한 반미가 나오고, 세 사람은 가게 옆 길가에 앉아 맛을 보기로 한다. 권율과 이정신은 방금 전에 쌀국수를 흡입했다는 걸 까맣게 잊은 듯, 허겁지겁 반미를 먹으며 남다른 먹성을 자랑한다. 반면 '기대감 제로'였던 연우진은 반미를 한입 깨물자 바로 눈이 동그래진다. 권율은 "너무 더우니까 걸어가면서 먹을까?"라며 길 위 반미 먹방, 일명 '길빵'을 제안해 웃음을 자아낸다.저녁에는 현지인 추천으로 '하노이 구이 거리'에 입성한다. 세 사람은 테이블마다 화로를 올려놓고 고기를 구워 먹는 진풍경에 흥분을 감추지 못한다. 그중 '현지인들의 회식 명소'로 꼽히는 한 식당에 들어선 세 사람은 진땀 어린 소통 끝에 주문에 성공한다. 그런데 잠시 후 직원이 들고온 예상치 못한 물건에 세 사람의 눈이 휘둥그레진다.채널S '뚜벅이 맛총사'는 이날 오후 9시 20분 방송된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr