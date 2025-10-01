'폭군' 빌런 최귀화, 알고보니 다둥이 아빠였다…"편견 깨고 싶어" ('내멋대로')

사진제공=TV조선

다둥이 아빠 배우 최귀화가 ‘잡초’에 과몰입한 일상을 공개한다.1일 오후 10시 방송되는 TV CHOSUN 예능 ‘내 멋대로 - 과몰입클럽’(이하 ‘내 멋대로’) 5회에서는 스크린과 안방극장을 넘나들며 활약해 온 명품 배우 최귀화의 과몰입 일상이 그려진다. 세 아이의 아빠 최귀화는 애지중지 키우고 있는 또 다른 보물 ‘잡초’를 공개한다고 해 이목이 쏠린다.이날 최귀화는 옥상 정원에서 직접 기르고 있는 반려 잡초를 공개한다. 비슷하게 생긴 잡초들의 각기 다른 이름을 소개하며 효능까지 줄줄 읊는 최귀화의 모습에 스튜디오 안 모두가 놀라워한다. 특히 탈모에 좋은 잡초부터 정력에 좋은 잡초까지, 다양한 잡초의 효능이 과몰입클럽 운영진의 귀를 사로잡는다.트리플 천만 배우이자 최근 전세계적으로 흥행한 ‘오징어 게임3’와 ‘폭군의 셰프’에서 연달아 빌런 역할을 맡으며 ‘글로벌 빌런’에 등극한 최귀화. 특히 ‘폭군의 셰프’에서는 요리 재료를 빼돌리는 장면으로 많은 시청자들을 분노하게 했다. 현실에서는 잡초를 널리 소개하고 알리는 ‘잡초 전도사’로 변신해 색다른 반전을 선보인다.“잡초에 대한 편견을 깨고 싶다”는 그는 잡초로 다양한 음식을 만들어 매니저, 동료 배우 등 지인들에게 권하고, 잡초를 찬양하는 노래까지 만든다. 스튜디오까지 잡초를 직접 들고와 ‘과몰입클럽’ 운영진에게도 잡초 차를 권한다고 해 궁금증을 더한다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr