"박찬욱 감독님과 작업하고 연기에 대한 열정이 다시 생겼어요. '조금 다른 시각으로 연기를 바라봐야겠다'는 마음도 생겼고요."몇 년 새 결혼·출산을 한 손예진은 박찬욱 감독의 '어쩔수가없다'로 영화계에 돌아온 소감을 이렇게 말했다. 그는 "연기 인생에서 하나의 챕터가 끝나고 두 번째 챕터로 넘어가는 듯한 타이밍에 박찬욱 감독과 작업해 긍정적 영향을 받았다"며 "함께 작업하며 다른 훌륭한 배우들이 열연하는 모습도 좋은 자극이 됐다"고 말했다.'어쩔수가없다'는 25년간 제지회사에 근무한 만수(이병헌 분)가 갑작스레 해고당한 후 재취업을 모색하다 '경쟁자 제거'라는 선택을 하게 되는 이야기. 손예진은 남편 만수의 실직에 취미를 관두고 생활 전선에 뛰어든 미리 역을 맡았다. 남편 현빈과 평소 일 얘기는 거의 안 한다는 손예진은 이번 작품만은 출연 제의가 왔을 때 시나리오를 보여줬다고 한다."이 책을 닫고 서사가 강렬했다고 느꼈어요. 박찬욱 감독님이 주신 시나리오인데 처음에는 평온한 가족의 얘기라서 의심했죠. '공동경비구역 JSA'로 돌아가셨나 싶었어요. 그런데 역시나 박찬욱 감독님다운 장면들이 딱 나오면서 그림이 그려지더라고요. 모순적이기도 하고 비꼬는 듯도 하고 블랙 코미디 요소들이죠. 시나리오가 비극적 서사인데 코미디도 있어서 묘하고 흥미로웠죠. 그래서 '이거 한번 봐 봐' 그랬죠."이번 영화는 기존의 박찬욱 작품보다는 좀 더 분위기가 밝고 잔혹함이 덜 하다는 평가가 있다. 손예진은 "다크한 쪽을 보자면 잔인하거나 찝찝한 부분이 있긴 한데, 내 생각에 이번 영화는 박찬욱 감독 표 인간극장 같다"고 말했다. 이어 "극 중 만수의 선택이 너무 극적이라 현실적이지 않다고 느낄 수도 있다. 그 가운데 제가 맡은 미리 캐릭터가 가장 현실적"이라고 설명했다."미리가 극적이거나 표현을 도드라지게 하진 않아요. 절제된 표현을 하는 편이죠. 부부 싸움했을 때 신랑에게 쏘아붙이는 모습을 제외하고는 일상적인 모습이 많아요. 낙천적이고 밝은 엄마로서의 모습을 보여주죠."영화 속 인물들처럼 손예진도 실직, 해고의 절망감 같은 감정을 느낀 적 있을까. 그는 "실직을 경험해본 적은 없지만 연기자는 조심하면서 살아야 하는 직업"이라며 "내가 비도덕적이거나 불법적인 일을 저지르게 되면 다음 날 나는 바로 실직"이라고 말했다."'나만 열심히 하면 내 일을 끝까지 할 수 있다'고 생각하는 사람이 얼마나 될까요. 제가 아무리 열심히 해도 사회나 직장에서 오는 변수가 많은 게 현대 사회고 우리 영화의 얘기죠. 만수도 능력이 없어서가 아니라 구조조정 때문에 실직하게 돼요."손예진은 "나 역시 언제든 실수하면 실직할 수 있다"며 "특히 우리나라는 더 엄한 도덕적 잣대를 요구하기 때문에 항상 몸 사리고 조심한다"고 했다. 이어 "이십몇 년간 이 일을 하며 이런 자세가 몸에 뱄다. 어디 가서 실수하지 않으려 하고 침도 안 뱉으려고 한다"며 "어쩔 수 없어서 쓰레기를 버렸는데, 누가 그 모습을 찍으면 저는 쓰레기 버리는 사람이 되기 때문"이라고 했다. 그는 "불안함이 어느 정도 내면에 깔려 있다"고 강조했다.손예진은 촬영 시 박 감독이 하는 세세한 지시에 처음에는 진땀을 뺐다. 그는 "감독님은 한 대사 한 대사를 허투루 듣지 않는다. 대사 하나하나 단어 하나하나 짚으면서 얘기해준다. 처음엔 당황했다. 내가 가진 말투가 있고 내가 준비해간 톤이 있기 때문에, '어미를 내려달라'고 해도 갑자기 내려지진 않는다"고 말했다. 특히 첫 촬영인 '장어신'에서는 "머리가 복잡해지면서 패닉이 올 것 같았다"고. 이 신은 만수가 회사로부터 선물 받은 '비싼 장어'로 가족들과 바비큐를 해 먹는 장면. 나중에 알고 보니 장어 선물은 회사가 만수를 자르기 전 베푼 '마지막 호의'였다."저는 '장어'가 중요한 단어라고 생각했는데 감독님은 장어에 힘을 주지 말라고 하셨어요. 여덟 번, 열 번 테이크가 가는데, 나중에는 더워서 땀도 나고 식은땀도 나더라고요. 하하. '나 이제 큰일 났다. 어떡하지' 그랬어요. '감독이 이렇게 꼼꼼한 사람인데, 나는 이제 죽었다'고 생각했죠. 하지만 중후반 넘어가면서 재밌어졌어요. '좀 더 진절머리 내봐', '고개를 흔들면서 해봐' 같은 감독님의 팁들 덕에 더 자연스럽고 좋은 연기가 나왔죠. 크게 도움받았어요."이번 작품으로 새롭게 발견한 자기 모습이 있냐는 물음에 손예진은 "극 중 아들이 악몽을 꿨을 때 미리는 아들한테 가서 별말을 하진 않는다. 아이가 악몽을 꿔서 나쁜 생각을 하지 않게 안심시키려는 눈빛이 있다. 제가 아이를 낳고 아이를 키우지 않았으면 이 장면에 공감할 수 있었을까 싶다"라고 말했다. 실제로는 어떤 엄마냐고 묻자 "아이를 위해 최선을 다하려는 엄마"라고 답했다."아이가 장난감을 사달라고 해서 장난감을 다 사주는 엄마가 결코 좋은 엄마라고는 생각지 않아요. 이 시기에 무엇이 필요하고 내가 어떻게 아이를 대해야 이 아이가 정신적, 육체적으로 올바르게 자랄까 고민하면서 키웁니다."손예진은 2022년 배우 현빈과 결혼, 그해 아들을 낳았다. 현빈과는 이전에 영화 '협상', 드라마 '사랑의 불시착'을 함께했다. 특히 '사랑의 불시착' 이후 둘은 연인이 됐고 결혼해 단란한 가정을 꾸렸다. 현빈과 세 번째 작품을 할 생각은 있냐는 물음에 손예진은 이같이 답했다."저는 의향 있어요. 그런데 상대는 모르겠네요. 물어본 적은 없는 거 같아요. 하하하. '사랑의 불시착'이 큰 사랑을 받았고, 재밌고 알콩달콩한 멜로에 코미디도 많아서 멜로를 또 하긴 힘들 것 같아요. 아예 코미디나 액션으로 만나면 어떨까…. 저는 재밌을 거 같은데, 그런 기회가 주어질지 모르겠어요."김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr