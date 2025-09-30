사진 = 텐아시아DB

배우 김수현 측이 故 김새론과의 군 복무 시절 교제 주장을 전면 부인하며 같은 시기 실제 연인에게 남겼다는 손글씨 편지 묶음을 근거로 제시했다.김수현의 법률대리인 고상록 변호사(법무법인 필)는 30일 "배우에게는 2016년부터 2019년 봄까지 교제한 실제 연인이 있었다"고 밝혔다.이어 입대 후 최전방 DMZ 수색대에서 복무하던 기간에 연인을 향해 써 내려간 일기 형식의 편지들이 존재한다고 설명했다. 고상록 변호사는 "지난 2018년 1월2일 자대 배치 직후부터 시작된 일기는 같은 해 봄부터 연인과 일상을 공유하고 마음을 전하는 편지가 됐으며 전역 직전인 2019년 봄까지 약 150여 개의 일기 형식 편지로 남았다"고 전했다.고상록 변호사는 우편 발송 대신 휴가 때 원본을 직접 보여주고 상대가 그 위에 수기로 답을 적는 방식으로 교류했다는 점도 강조했다. 공개된 첫 편지에는 "달에도, 별에도 비에도, 눈에도, 온 숲에서, 그 바람에서, 모든 풍경에, 이 추위에도, 매시간 마다 내 하루가 너로"라는 문장이 담겼다.이어 "나는 뭘 해줬고, 할 수 있었는지, 왜 그랬는지, 왜 부족한지, 계속 돌아오는 건 돌이킬 수 없는 미안함과 고마움이었다", "너무 쓰고 싶은 네 이름은 내가 너무 관심병사라서 못 쓰는 네 이름 너무 쓰고 싶다", "사랑한대요 내가", "나중에 내 군 생활을 네가 다 했다고 떠들어야겠다" 등 노골적 애정 표현도 포함돼 있다고 밝혔다.고상록 변호사는 또한 2018년 6월 9일자 기록을 예로 들며 "긴 한주가 가시고 토요일 아주 변덕스러운 주말이다", "아아 역시 듣고 싶고 들으면 보고싶고 안고 싶은 미치기 딱 좋은 역시 군생활이시다", "역시 사랑해 오늘도 역시"라는 대목을 공개했다.김수현 측은 이 같은 편지들의 톤이 고 김새론에게 보냈다는 글과는 뚜렷이 다르다고 주장했다. 고상록 변호사는 "가세연은 이 편지를 교제 당시에 전한 엽서와 의도적으로 나란히 배치하고 그 내용의 일부만 발췌, 왜곡하며 마치 배우가 고인에게 이성적 호감을 표현한 것처럼 보이게 했지만 전체 맥락을 보면 이 편지는 군 생활 속에서 느낀 당일의 소소한 감정과 다짐을 전한 글에 불과하다"고 반박했다.이어 "배우는 신중한 성격 탓에 편지마다 연예인인 상대방의 본명 대신 별칭을 사용했다"며 "특별한 관계가 아니었다"고 선을 그었다.사진 시점 논란에 대해서도 해명이 이어졌다. 고상록 변호사는 고 김새론과 얼굴을 맞댄 투샷이 "2016년이 아니라 고인이 대학교 2학년이던 2020년 2월 말 촬영된 것"이라고 밝히면서 2016년 촬영분으로 기재된 입장문 초안의 오류를 지적했다. 고상록 변호사는 "문제의 발단은 2024년 3월 25일 고인이 지인에게 보낸 카카오톡 대화에 남아 있던 거짓 입장문 초안이었다"고 설명했다.김수현 측은 이미 가로세로연구소(가세연)와 고 김새론 유족을 상대로 형사 고소 및 120억 원 규모의 손해배상 소송을 제기한 상태다.고상록 변호사는 "본 사안의 본질은 가세연이 공표한 핵심 내용, 즉 '배우가 고인이 아동 시절인 중학생 때부터 6년간 연인관계를 유지하며 변태적 소아성애 형태를 지속했다'는 주장이 전혀 사실적 기초가 없는 허위라는 점"이라고 강조했다.아울러 "가짜뉴스는 콘텐츠가 아니라 범죄다"며 "이제는 사이버 조직폭력을 사회 전체가 직시하고 단호히 제어해야 한다"고 덧붙였다.한편 김수현은 2017년 10월 입대해 2019년 7월 전역했으며 해당 시기 실제 다른 여성 연예인과 교제했다는 점이 확인됐다. 김수현 측은 과거 연인에 대한 실명 언급은 피하면서도 "공개된 모든 객관적 자료는 배우와 고인의 관계가 2019년 여름 시작되어 이듬해 종료됐음을 일관되게 뒷받침한다"고 거듭 밝혔다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr