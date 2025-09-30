장윤주, 연영과 교수되더니…제대로 독기 품었다 ('부세미')

사진제공=지니TV

배우 장윤주가 독기를 가득 품은 연기로 강렬한 첫 등장을 마쳤다.장윤주는 지난 29일 첫 방송된 지니 TV 오리지널 ‘착한 여자 부세미’에서 표독스러운 모습으로 극에 생동감을 불어넣었다.‘착한 여자 부세미’는 인생리셋까지 카운트다운 3개월, 한 방을 꿈꾸며 시한부 재벌 회장과 계약 결혼을 감행한 흙수저 여자 경호원이 막대한 유산을 노리는 이들을 피해 3개월간 신분을 바꾸고 살아남아야 하는 범죄 로맨스 드라마다. 장윤주는 극 중 가성호(문성근 분) 회장의 의붓딸이자 연극영화과 교수 가선영 역을 맡았다.첫 등장부터 장윤주는 연극영화과 교수답게 포커페이스로 의붓아버지 가성호를 마주하며 긴장감을 끌어올렸다. 겉모습은 아버지의 건강을 걱정하는 딸이었지만, 아버지의 유산을 향한 광기 어린 모습과 날 선 말투로 시선을 사로잡았다.가선영은 가 회장 일가 식솔들이 모두 휴가를 떠난 날 밤, 여자 경호원 김영란(전여빈 분)이 집에 남아 있다는 말에 순간 터져 나오는 불안과 짜증을 감추지 못했다. 가회장의 집을 찾아 경호원의 흔적을 찾기 위해 화장실과 방을 미친듯이 뒤지는 집요함으로 긴장감을 더했다.장윤주는 냉담한 얼굴과 의심쩍은 말투로 존재감을 드러냈다. 명망 높은 교수의 모습 뒤에 감춰진 사악한 속내를 지닌 가선영을 입체적으로 표현했다.‘착한 여자 부세미’는 월, 화요일 오후 10시 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr