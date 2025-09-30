/ 사진=텐아시아DB

/ 사진 제공 = TV CHOSUN 한일슈퍼매치

방송인 김구라가 기대감을 드러냈다.추석특집 TV CHOSUN ‘한일슈퍼매치 씨름vs스모’는 ‘프로’ 씨름과 ‘프로’ 스모 선수들의 방송 사상 첫 맞대결을 선보인다. 해설 김구라, 캐스터 조정식, 씨름 상비군이자 매니저 정준하, 그리고 씨름 레전드 감독 이만기와 이태현이 출격해 기대를 모은다.풍부한 지식을 바탕으로 돌직구 사이다 해설을 맡은 '전략분석관' 김구라는 "양국의 전통 스포츠이기 때문에 거기서 오는 팽팽한 자존심...재밌기도 하면서 색다른 그림이다"라며 "나중에는 한일 간의 자존심을 건, 골프라든지 당구로 확장될 수도 있다"고 또다른 한일슈퍼매치에 대한 기대감까지 드러냈다. 또, 그는 "씨름 선수 중에는 아들 동현이보다 어린 친구들도 있었다. 이 친구들에게 더 편안한 분위기를 제공해줘야겠다고 생각했다"며 독설가로 유명한 김구라조차 아들과 동년배인 어린 선수들 앞에서 말랑해졌다고 전했다.그리고 그는 "저도 중학교 때 씨름 보면서 열광했던 세대로, 향수가 있다. 스모도 마찬가지다. 일본의 청춘 스타(미야자와 리에)가 스모의 요코즈나와 약혼해 쇼킹했었다"라면서 양국의 전통 스포츠에 애정을 드러냈다. 마지막으로 그는 "어려운 매치가 성사됐다. 그야말로 용호상박이다. 시청자 여러분이 씨름과 스모의 매력에 빠져보셨으면 한다"고 관전 포인트를 전했다.그리고 씨름 상비군이자 매니저 역으로, 시청자들에게 씨름과 스모의 재미를 쉽고 재미있게 풀어낼 정준하는 "이전에 없었던 게임에 대한 기대감이 흥미로웠다"면서 "씨름 선수들과 모두 초면이라 처음에는 어색했지만, 내 역할 자체가 팀장 같은 느낌이라 금방 친해졌다. 재밌고 착한 동생들과 서울에서도 곧 뭉치기로 했다"고 선수들과의 끈끈한 우정을 전했다. 김구라와 마찬가지로 '씨름 세대'인 정준하는 "씨름은 수많은 기술이 적용되는 섬세한 스포츠이고, 스모는 아주 짧은 시간에 집중력을 필요로 하는 스포츠인 것 같다"고 두 스포츠의 차별점을 짚었다.마지막으로 씨름과 스모, 양국의 스포츠 룰을 캐스터로서 시청자에게 자세하고 흥미롭게 전달할 캐스터 조정식은 "늘 중계에 대한 갈증이 있었다. 월드컵 중계 경험이 있어 이번처럼 예능적 요소가 섞인 중계를 맡는다는 게 흥미로웠고, '내가 적임자'라는 자신감이 생겼다"라고 자신했다.그는 "어릴 적 '호랑이와 사자가 싸우면 누가 이길까' 같은 원초적 질문으로 친구들과 종일 토론하던 기억이 있다. 그 대결을 TV CHOSUN이 만들었다. 내내 긴장을 놓지 못했다"며 한일 양국 간 세기의 대결을 직관하면서 느낀 바를 공유했다. 그는 "양국 선수들이 서로의 종목에서 전혀 경험 못했던 기술과 힘에 화들짝 놀라는 장면들이 있다. 또, '한일전은 가위바위보도 지면 안 된다'는 말이 있다. 그런 마음으로 함께 즐겨주시면 좋겠다"라고 추석 연휴 안방 1열 사수를 당부했다.TV CHOSUN ‘한일슈퍼매치-씨름vs스모’ 2부작은 추석 연휴인 10월 6일(월)과 7일(화) 밤 10시 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr