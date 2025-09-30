'최강야구' 투수 윤석민이 5회 초, 수비 과정에서 부상 우려로 교체됐다. 그는 "평범한 타구를 놓쳐서 아쉬웠다"고 속내를 밝혔다.
지난 29일 방송된 JTBC 예능 '최강야구' 120회는 선수 영입을 걸고 브레이커스와 동원과학기술대 야구부의 치열한 경기가 그렸다.
4회 말 브레이커스의 공격에서 타자 윤석민의 장타로 1점을 추가하며 브레이커스가 6:3으로 점수 차를 벌렸다. 동원과기대 이문한 감독은 에이스 좌완 파이어볼러 고준혁 카드를 꺼내 브레이커스의 추가 득점을 막았다. 5회 초 투수 윤석민이 다시 등판했으나 수비 과정에서 부상 우려로 교체됐다. 윤석민은 "평범한 타구를 놓쳐서 아쉬웠고 다음번에 기회가 오면 좀 길게 던져보고 싶다"라며 아쉬움을 감추지 못했다. 5회 말 브레이커스는 최진행의 희생 플라이로 7:3까지 점수 차를 벌렸다. 이종범 감독은 승리에 쐐기를 박고자 김태균을 대타로 기용했다. 김태균의 등장만으로 분위기가 달라졌지만, 동원과기대 더그아웃에서는 자동 고의사구를 결정해 웃음을 안겼다.
6회 초 동원과기대에 1점을 내준 브레이커스는 6회 말 득점에 실패했다. 7회 초 7:4 상황에서 등판한 권혁은 공 4개를 던지고 마운드에서 내려가 안타까움을 자아냈다. 다음 투수 윤길현은 동원과기대 포수 김우성에게 적시타를 맞으며 1점을 내줬고, 두 타자 연속 볼넷으로 2사 만루 역전 위기를 만들며 긴장감을 끌어올렸다.
바뀐 투수 윤희상을 상대로 김창린의 좌중간 안타가 터지며 결국 동원과기대가 7:8로 경기를 뒤집었다. 윤희상은 "두 번 실수할 수 없다"라며 힘찬 기합과 함께 추가 실점 없이 길었던 7회 초를 마무리했다. 8회 초 역시 혼신의 투구를 보여주며 실점 없이 이닝을 종료했다. 8회 말 브레이커스의 공격, 이종범의 신의 한 수가 통했다. 2사 주자 1, 2루 상황에서 이종범이 키맨으로 꼽은 강민국이 타석에 들어선 것. 상대 팀 포수는 강민국과의 승부가 비교적 쉬울 것이라고 예상했지만, 강민국은 상대 팀 포수의 예상을 완벽히 뒤엎는 역전 3점 홈런으로 뜨거운 환희를 선사했다.
한명재 캐스터는 "강민국의 역전 쓰리런! 이런 경기가 있군요"라며 감탄을 터트렸다. 이종범은 강민국을 안아주며 "나이스 배팅"이라고 칭찬했다. 심수창 코치가 "9번 타순 신의 한 수입니다"라며 감탄하자 이종범은 "민국이가 잘 쳤다 진짜"라고 말했다.
강민국의 역전 홈런으로 10:8 스코어를 만든 브레이커스는 첫 공식 경기에서 승리하며 동원과기대의 포수 김우성을 영입했다. 마지막까지 혼신의 투구를 보여준 윤희상은 "이건 말로 표현이 안 돼. 정말 행복했고 선수 때로 돌아간 느낌이다"라며 벅찬 마음을 드러냈다. 정민철 해설위원은 "이 경기 프로, 아마추어 다 차치하고 정말 기억에 남을 만한 경기"라며 남다른 소회를 드러냈다. 경기의 MVP로 뽑힌 강민국은 "강한 투지가 모여 극적으로 승리한 것이다. 이런 인터뷰를 한 적이 없는데 아내랑 아기 앞에서 인터뷰할 수 있어 감사하다"고 소감을 밝혔다.
이종범 감독은 "감독이란 자리의 무게를 느낀 경기였다. 극적인 역전승은 선수들이 이뤄낸 것"이라며 공을 선수들에게 돌렸다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
