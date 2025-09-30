사진=텐아시아DB

사진=SBS

수많은 프로그램의 진행을 맡으며 '연 수입 40억 설'에 휩싸인 전현무가 탁월한 리액션으로 주목받고 있다.우리 기억 속에 매 순간 함께 했던 인생 발라드를 공유하고, 그 시절 나의 노래였던 발라드를 새롭게 불러줄 2025년의 목소리를 찾는 음악 오디션 프로그램 SBS '우리들의 발라드'가 첫 방송 이후 화제를 모으고 있다. 이 가운데 전현무의 생생한 리액션이 담긴 유튜브 '무무PICK' 영상이 화제인 것.지난 23일(화) 첫 방송 된 '우리들의 발라드'는 최고 시청률 5.2%까지 치솟으며 안방극장을 사로잡은 것은 기본, 글로벌 OTT 넷플릭스 '오늘의 시리즈'에는 공개 첫날 톱 5로 진입, 둘째 날에는 톱3까지 순위가 상승하여 다양한 시청자들에게 높은 관심을 받는 상황이다.'우리들의 발라드'를 더 재밌게 즐길 수 있는 콘텐츠가 공개되어 이목을 사로잡고 있다. SM C&C STUDIO 채널에 업로드된 '무무 PICK'은 MC이자, 탑백귀 대표 전현무의 다채로운 리액션이 담긴 비하인드 영상이다.공개된 '무무PICK' 영상에서 전현무는 '우리들의 발라드' 경연을 진심으로 즐기는 것은 기본, 대한민국 오디션 프로그램 최다 진행자답게 참가자들의 무대를 밀도 있게 짚어주며 몰입도를 높여주었다. 또, 무대가 끝날 때마다 화답의 리액션을 선보이며 음악과 하나가 되는 순간을 고스란히 담아내, 전현무가 선택한 그 시절 나의 노래는 무엇일지 궁금증을 자아내기도.'우리들의 발라드'는 남녀노소 모두가 공감하고 즐길 수 있는 프로그램으로 입소문을 타고 있다. 본방송 보다 더욱 밀도 있는 재미를 느낄 수 있는 '무무 PICK' 속 믿고 보는 '대중픽 감별사' 전현무의 활약 덕분에, '우리들의 발라드'에 대한 기대와 관심이 더욱 높아지고 있다.'우리들의 발라드'는 매주 화요일 밤 9시에 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr