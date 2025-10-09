사진=하키엔터테인먼트

사진=하키엔터테인먼트

사진=하키엔터테인먼트

사진=하키엔터테인먼트

그룹 여자친구 출신의 김소원이 하키엔터테인먼트의 새 가족으로 합류했다. 앞서 그는 지난해 8월 위엔터테인먼트와 전속 계약이 종료됐다,지난달 29일 소속사 하키엔터테인먼트는 김소원과 전속계약 체결 소식을 전하며 본격적인 배우 활동의 새로운 시작을 알렸다.2015년 아이돌 그룹 '여자친구'로 데뷔한 김소원은 리더로서 그룹을 이끌며 많은 사랑을 받았다. 아이돌 활동 중에도 연기에 대한 열정을 놓지 않고 꾸준한 관심을 보였던 김소원은 2022년 배우로 전향해 다양한 영화에 출연하며 배우로서의 역량을 키워왔다. 특히 얼마 전 종영한 KBS 드라마 '수상한 그녀'에서는 보컬 디렉터 찬미 역을 맡아 안정적인 연기력으로 시청자들의 호평을 받으며 차세대 배우로서의 성장 가능성을 입증했다. 김소원은 이번 전속계약을 통해 하키엔터테인먼트의 전폭적인 지원을 받으며 한층 활발한 활동을 이어갈 예정이다.새로운 프로필 사진은 배우 김소원의 다채로운 매력을 담아내고 있어 시선을 사로잡는다. 공개된 사진 속 김소원은 편안하면서도 세련된 스타일링 속에서 한층 깊어진 눈빛과 성숙한 분위기를 발산하고 있다. 자연스러운 포즈의 편안한 무드, 카메라를 응시하는 강렬한 눈빛의 카리스마, 그리고 담백한 메이크업과 긴 생머리로 완성한 청순미까지, 다채로운 매력으로 배우 김소원의 존재감을 각인시키고 있어 그가 앞으로 보여줄 연기 스펙트럼에 대한 기대감을 높인다.소속사 관계자는 "김소원은 10년간의 연예계 경험을 바탕으로 한 탄탄한 기본기와 성실함을 갖추고 있다. 아이돌 활동을 통해 다져진 무대 경험과 그동안 차근차근 쌓아온 필모그래피에서 보여준 연기적 잠재력이 돋보이는 배우"라며 "김소원이 가진 다채로운 매력과 연기에 대한 진지한 열정이 더욱 빛을 발할 수 있도록 든든한 동반자가 되어 전폭적인 지원을 아끼지 않을 것이다. 배우로서 새로운 도약에 나서는 김소원에게 많은 응원과 관심 부탁드린다"고 전했다.김소원은 하키엔터테인먼트와의 새로운 동행을 통해 더욱 다양한 장르의 작품에 도전할 예정이다. 그동안 쌓아온 연기 경험과 새로운 소속사의 체계적인 지원을 바탕으로 한층 성장한 모습을 선보일 김소원의 앞으로의 활동이 더욱 기대되는 이유다.김소원과 전속계약을 체결한 하키엔터테인먼트는 글로벌 네트워크를 바탕으로 배우들의 다양한 활동을 전폭적으로 지원하는 종합엔터테인먼트사로, 영화, 드라마 제작 및 해외 합작 프로젝트 등 다양한 콘텐츠 사업을 전개하며 빠르게 성장하고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr