사진=로제 SNS

그룹 블랙핑크 멤버 로제가 브루노 마스와의 의리를 과시했다.로제는 지난 8일 자신의 인스타그램 스토리에 "Happy Birthday Brunaur" (생일 축하해 브루노)라는 문구와 함께 한 장의 사진을 업로드했다.공개된 사진 속에는 로제가 자신의 솔로곡 'APT.' 활동 당시 브루노 마스와 함께한 순간을 기념하고 있는 모습. 특히 로제는 데모곡이었던 자신의 곡을 지금의 'APT.'로 만들어준 브루노 마스와 여전한 의리를 이어오고 있음을 알려 눈길을 끌었다.한편 'APT.'는 로제가 브루노 마스의 손을 잡고 2024년 10월 18일 발매한 곡이다. 해당 곡은 뮤직비디오 공개 5일 만에 유튜브 조회수 1억뷰를 돌파했으며, 지난 달 18일, 아시아 가수 최초로 공개 1년 안에 20억뷰를 달성했다.'APT.'로 로제는 ▲미국 앨범 차트에서 가장 높은 순위에 오른 케이팝 여성 아티스트 ▲처음으로 빌보드 라디오 송 차트 10위에 오른 케이팝 여성 아티스트 ▲스포티파이에서 가장 빨리 10억 스트리밍을 넘은 케이팝 트랙 등 세계 기록을 연달아 갈아 치워 기네스 세계 기록에 등록되어 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr