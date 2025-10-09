사진=텐아시아DB

사진=오크컴퍼니

2015년 데뷔한 그룹 업텐션(UP10TION) 출신 고결이 오크컴퍼니와 전속 계약을 맺고 본격적인 배우 활동에 나선다. 앞서 업텐션 멤버 김우석과 이진혁은 2019년 방송된 Mnet '프로듀스 X 101'에 출연해 그룹의 인지도를 확장했다.오크컴퍼니 측은 지난달 30일 고결의 전속계약 소식을 알렸다.소속사는 "업텐션 멤버로 많은 사랑을 받았던 고결과 함께하게 돼 매우 기쁘다"라며 "배우로서 새로운 길을 걸어가는 고결이 가진 잠재력과 가능성을 마음껏 펼칠 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않겠다"라고 밝혔다.고결은 업텐션 활동 당시 특유의 부드럽고 세련된 이미지와 탁월한 실력으로 팬들의 큰 사랑을 받았다. 오크컴퍼니의 전속계약과 함께 새로운 출발을 알리며 배우로서 활동 영역을 확장하게 될 고결의 향후 행보에 기대감이 더해진다.오크컴퍼니는 드라마 '하트 스테인', '볼보이 택틱스', '천둥구름 비바람'을 제작하며 작품성을 인정받아 왔다. 또한 보이그룹 비보이즈(BE BOYS)와 배우 박시우가 소속된 종합 엔터테인먼트사로, 이번 고결의 합류로 오크컴퍼니의 라인업을 한층 강화하는 계기가 될 전망이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr