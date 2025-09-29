그룹 브라운 아이드 소울/사진제공=롱플레이뮤직

그룹 브라운아이드소울(정엽, 나얼, 영준, 이하 브아솔)이 연말 콘서트를 연다.브아솔은 오는 12월 24일, 25일, 27일 서울 고척스카이돔에서 콘서트 'Soul Tricycle'을 개최한다. 이번 공연은 2019년 'It' Soul Right' 이후 6년 만에 열리는 단독 콘서트다.브아솔은 지난 23일 정규 5집 'Soul Tricycle'을 발매했다. 타이틀곡 '우리들의 순간'을 비롯해 수록곡들이 포함됐다. 앨범은 발매와 동시에 호평을 얻었다.뷔, RM, 민호, 손동운, 민효린, 문상훈 등이 SNS를 통해 브아솔을 언급하며 '아티스트들의 아티스트'라는 위상을 다시 한번 확인시켰다.이번 무대에서는 신보 수록곡과 기존 히트곡을 선보인다. 티켓 예매는 29일 오후 4시부터 멜론 티켓, 예스24 티켓, 29CM에서 진행된다. 자세한 정보는 각 예매처와 롱플레이뮤직 공식 SNS에서 확인할 수 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr