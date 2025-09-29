“너무 못난 제자라 후회스러워” 신봉선, 故전유성 향한 추모
개그우먼 신봉선이 고 전유성을 추모했다.

지난 28일 신봉선은 자신의 계정에 “잊지 않겠습니다. 시장님 편히 쉬세요”라고 적었다.

이어 “너무 못난 제자라 후회스러운 일만 가득입니다. 저희를 위해 애써주신 마음 가슴에 새기겠습니다. 감히 사랑한다 말씀드립니다. 더 이상 아프지 마셔요. 시장님 제자답게 살아가겠습니다”라고 덧붙였다.

한편 전유성은 지난 25일 폐기흉 증세 악화로 전북대병원에서 별세했다. 빈소에는 심형래, 이봉원, 유재석, 강호동, 남희석, 김용만, 지석진, 신봉선. 이수근 등 수많은 후배가 찾아와 조문했다.

류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr

