사진=인플루언서 성해은 SNS

인플루언서 성해은이 해외 팬들의 관심을 받았다.성해은은 지난 28일 소셜미디어에 "중국 당근이들 만나러"라는 글과 함께 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 성해은은 비행기를 타고 이동 중인 모습이었다.또한 성해은은 자신을 보기 위해 모인 현지 팬들을 보고 놀라는 표정을 공개했다.성해은은 티빙 '환승연애2'에서 정현규와 커플이 됐으나 지난 4월 결별설에 휩싸였다. 정현규는 최근 넷플릭스 예능 '데블스플랜2' 인터뷰에서 "서로 응원하는 사이이고 잘 지내고 있다"고 말했다. 이어 "커플 관계 자체가 상품이 되는 게 꺼려져 숨기려 했던 것 같다. 지금도 서로 응원하는 사이라고밖에 말할 수 없다"고 전했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr